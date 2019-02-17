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Peribacalarında yıkım sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 15:50 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'in Kapadokya bölgesinde, kaçak yapıların yıkımına yönelik 5 gün önce başlatılan çalışmalara bugün de devam edildi. İYİ Parti ve CHP'den 31 Mart yerel seçimi için Uçhisar beldesinde ortak belediye başkanı adayı gösterilen Mehmet Türke'ye ait konutun yanındaki ekmek fırını ve istinat duvarı da yıkıldı.

Peribacalarında yıkım sürüyor

Olcay DÜZGÜN/NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR'in Kapadokya bölgesinde, kaçak yapıların yıkımına yönelik 5 gün önce başlatılan çalışmalara bugün de devam edildi. İYİ Parti ve CHP'den 31 Mart yerel seçimi için Uçhisar beldesinde ortak belediye başkanı adayı gösterilen Mehmet Türke'ye ait konutun yanındaki ekmek fırını ve istinat duvarı da yıkıldı.
Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinin turistik beldesi Göreme'de, peribacalarının yanı başındaki otel inşaatının yıkımı, dün tamamlanırken, molozları ise kamyona yüklenerek, çevre temizlendi. Göreme'de Perili Ozanlar mevkisinde bulunan kafe de iş makineleriyle yıkıldı. Bugün ise Uçhisar beldesinde İYİ Parti ve CHP'nin ortak belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Türke'ye ait evin yanındaki fırın ve istinat duvarı yıkıldı. Bu sırada Türke, yıkım çalışmalarını cep telefonunun kamerasıyla görüntüledi.
'ETRAFA BAKTIĞINIZDA HER YER OTEL'
Yıkımın ardından açıklama yapan Mehmet Türke, "Burası 200 yılın üzerinde oturduğumuz Uçhisar Aşağı Mahalle 2'nci pafta bulunan bir yer. Büyük Hasan Ali dedemin tek odayla başladığı; dedemin, babamın ve benim doğduğum, annemin gelin geldiği evde yapılan değişikliklerle bugüne kadar geldi. Siyasete malzeme mi oldum, bilemiyorum. Etrafa baktığınızda her yer otel. Evimiz de 2014 yılında Nuri Bilge Ceylan tarafından çekilmiş 'Kış Uykusu' filmine ev sahipliği yapmıştır. Siyasetin çirkinliğini tekrar görüyorum. Belediye başkanı olmam durumunda söylediğim bir şey vardı. Bu bereket, cesaret ve temizlikti. Temizliğe buradan başladık. Tutanağımızı tuttuk. Gerekli görüşmeleri yaptık. Bu konuları belediye başkanımızla tekrar görüşeceğiz. Uçhisar, dünyada eşi ve benzeri olmayan bir yer. Eğer ki bu görev 31 Mart yerel seçimlerinde bana verilirse en ufak doğal sit tecavüzünü affetmem. Bunu söylerken de büyüklerimizden bize yol göstermesini istiyorum" diye konuştu.
Evlerinin kaçak olmadığını kaydeden Türke, "Bina kesinlikle kaçak değil. Biz burada yaşadık. Benim burada bahçem var. Binanın sadece uç bölümü var. Orayı gözden geçireceğiz. Belediye başkanımızın doğru karar vereceğine inanıyorum" dedi.
Yıkımın yapılmaması için yol kapattığı iddialarına da değinen Türke, "Karakol komutanın 'Buraya gel' demesiyle aracımı bırakıyorum. Araçlarla yolun kapandığı söyleniyor. Bu çok üzücü bir durum. Arabayı bırakıp, karakola gitmem ve ardından aracıma binip, belediye başkanı ile görüşmem, 'Yol kapattı' olarak gösteriliyor" diye konuştu.
Öte yandan şu ana kadar bölgede yıkım kararı çıkarılan 15 yapıdan 3'ü, yıkılırken, kalan yapıların yıkım işlemlerine devam edileceği öğrenildi.

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Peribacalarında yıkım sürüyorPeribacalarında yıkım sürüyorPeribacalarında yıkım sürüyorPeribacalarında yıkım sürüyor

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