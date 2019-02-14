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Peribacalarındaki otel inşaatında yıkım (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 18:29 | Son Güncelleme

İNŞAATIN BİR BÖLÜMÜ YIKILDI Peribacaları yanındaki otel inşaatının yıkım çalışmasında ilk gün tamamlandı.

Peribacalarındaki otel inşaatında yıkım (3)

İNŞAATIN BİR BÖLÜMÜ YIKILDI
Peribacaları yanındaki otel inşaatının yıkım çalışmasında ilk gün tamamlandı. Nevşehir İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleri ile inşaatın bir bölümünü yıktı. Jandarmanın çevresinde geniş güvenlik önlemi aldığı 2 binadan oluşan inşaatta yıkım çalışması yarın devam edecek.
Yıkım çalışmasını izleyen CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, inşaatın ruhsatının Göreme Belediyesi tarafından verildiğini söyleyerek, "Burası Koruma Kurulu'ndan geçmiş, ardından inşaata başlanmış. İstanbul'da açgözlülüğün bedelini canımızla ödedik. Burada da açgözlülüğümüzün bedelini malımızla ödeyeceğiz. Burası dünyanın göz bebeği olan bir yer. Turizmin ana merkezinde bulunuyor. Bu açgözlülüğü anlamakta zorlanıyorum. Bu durum basınımıza yansımış olmasaydı bu inşaat devam edecekti ve başka yerlere örnek olacaktı. Bu konuda ne yapılacağını bekliyorum. Buranın yapımını, zarara uğratanlara da tazminat davasını açılmasını bekliyorum" dedi.

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Peribacalarındaki otel inşaatında yıkım (3)Peribacalarındaki otel inşaatında yıkım (3)Peribacalarındaki otel inşaatında yıkım (3)Peribacalarındaki otel inşaatında yıkım (3)

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