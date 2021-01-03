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Peribacalarındaki sprey boyalı yazılara tepki

03.01.2021 13:00 | Son Güncelleme:
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Peribacalarındaki sprey boyalı yazılara tepki

Kayseri Yeşilhisar ilçesinde sayısı 40'ı bulan peribacalarından bazılarına sprey boya ile yazılan yazılar tepki çekti. Mahalle muhtarı Hamza Bulut, "Burada bulunan peribacaları tarih düşmanlarının saldırısına uğradı" dedi.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi, her yıl Kapadokya bölgesine gelen yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği bölgelerin başında yer alıyor. Başta Soğanlı Vadisi olmak üzere çok sayıda doğal güzelliğe sahip ilçe yüzlerce turist ağırlıyor. Ancak, ilçenin Araplı yokuşu mevkiinde bulunan 40 peribacasından bazılarına bazı kişilerce sprey boya ile zarar verildi. Kayseri-Niğde kara yolu üzerinde bulunan peribacalarına sprey boya ile yazılan yazılar tepki çekti.

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Araplı Mahallesi Muhtarı Hamza Bulut, Araplı yokuşunun Kapadokya'nın giriş noktalarından olduğunu söyleyerek, "İsmi Nevşehir ile özdeşleşen peribacalarının önemli bir bölümü de Kayseri'de var. Ancak ne yazık ki, burada bulunan peribacaları tarih düşmanlarının saldırısına uğradı. Eline sprey boyayı alan peribacalarının üzerini boyuyor ve çeşitli isimler yazıyor. Biz bu alanın turizme kazandırılmasını, korunmasını ve gerekli onarım işlerinin yapılmasını istiyoruz" dedi.

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DHA

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