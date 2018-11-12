Periferik arter hastalığı nedir? Periferik arter hastalığı belirtileri nelerdir? Periferik arter hastalığı neden olur? Periferik arter hastalığı tedavisi

Halk arasında bacak atardamar rahatsızlığı olarak bilinen "Periferik Arter" hastalıkları konusunda Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Civelek, oluşum sürecinden tedavi yöntemlerine kadar geniş çapta açıklamalarda bulundu.

PERİFERİK ARTER HASTALIĞI NEDENLERİ

Periferik arter hastalıkları adını verdiğimiz bacak atardamar rahatsızlıkları genellikle damar çeperinin aterosiklerotik plaklar ile daralması ve zamanla da tamamen tıkanması ile hastada yürümekle bacaklarda ağrı ile kendini gösteren bir rahatsızlıklardır. Ağrıya genellikle, bacaklarda ve ayaklarda soğukluk ve üşüme hissi, kıllanmada azalma ve ileri dönemde de iyileşmeyen ve giderek büyüyen yaralar eşlik eder. En sık neden aşırı sigara kullanımı ve şeker hastalığının damarlarda oluşturduğu tahribattır. Damar sertliğine neden olan her türlü risk faktörleri, bu hastalık için de zemin oluşturur.

PERİFERİK ARTER HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Periferik arter hastalıkları, damarlarda oluşan daralma ve tıkanma sonucunda ortaya çıkar. Tıkalı olan damarlar ihtiyaç duyulan bölgelere yeteri kadar kan taşıyamadığından bu bölgelerde ağrı ve iyileşmeyen yaralar ortaya çıkar. Başlangıçta sadece hareketle, özellikle bacakların baldır bölgesinde oluşan ve dinlenmekle geçen ağrılar, hastalık ilerledikçe istirahat halinde de görülmeye başlar. Hastalığın son evresi ise özellikle ayaklarda ve parmak uçlarında başlayan ve iyileşmeyerek giderek büyüyen yaralardır.