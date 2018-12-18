Perimenopoz nedir? Perimenopoz belirtileri nelerdir? Perimenopoz döneminde nasıl beslenmeli?

Biri "perimenopoz" döneminde olduğunuzu söylerse anlamı şu: Birkaç yıl içinde menopoza gireceksiniz ve şu anda menopoza geçiş dönemindesiniz! Peki, perimenopoz döneminde kadınlar neler yaşar? Diyetisyen Emre Uzun, konuya soğukkanlı yaklaşmak gerektiğini vurguluyor: "Bizde menopoza kadınlığın sonuymuş gibi yaklaşma eğilimi var. Oysa bu kadın yaşamında bir evre çok da keyifli olabilir" diyor.

Emre Uzun, perimenopoz ile birlikte hormonal salgıların kesilme aşamasına geçeceğini birkaç yıl içinde de adet döngüsünün sonlanıp menopozun kalıcı hale geleceğini belirterek, "Perimenopoz döneminde kadının yumurtalıkları yükselir; östrojen ve progesteron hormonlarının üretimi yavaş yavaş düşer. Kadınlar bu dönemde pek çok belirtiyle karşı karşıya kalır. İşaretler menopozdan 8 yıl önce de başlayabilir, bir anda da başlayabilir, bu durum kişiden kişiye değişir" diyor.

PERİMENOPOZ BELİRTİLERİ



Diyetisyen Emre Uzun, kadınlardaki perimenopoz belirtilerinin birbirinden çok farklı ve çeşitli olabileceğine de dikkat çekiyor: "Perimenopoz belirtileri standart değildir, herkeste başka başka ortaya çıkar. Süreleri farklıdır, şiddeti farklıdır, kişi üzerindeki etkisi farklıdır. Kimi ne olduğunu bile anlamadan kendini menopoza girmiş bulurken kiminde bu belirtiler uzun yıllar sürer."