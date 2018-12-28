Perinçek: HDP'nin kapatılması hukuka uygundur 

Kaan ULU/ANKARA, (DHA) - VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Türkiye'nin barışı ve huzuru açısından HDP'nin kapatılması, PKK'nın kökünün kurutulması bakımından zorunludur. Türkiye buna göz yumarak, kesinlikle teröre karşı kesin bir zafere ulaşamaz. Onun için HDP'nin kapatılması şarttır ve hukuka uygundur. Vatanseverliğin gereğidir" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, HDP'nin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yapmalarıyla ilgili DHA muhabirine konuştu. Perinçek, HDP'nin şu ana kadar kapatılmamış olmasının, hükümetin kusuru olduğunu savundu. Perinçek ''AK Parti hükümeti demek ki bu konularda tutarlı bir siyaset izlemiyor ve terörü kökünden kazıyacak ve bitirecek birikime sahip değiller. Bunun için Vatan Partisi, bu konuda harekete geçmek zorunda kalıyor. Mehmetçik orada savaşıyor; ama Mehmetçiğe kurşun atanlar, Meclis'te kürsüde, belediyelerin başında. Şimdi yeniden yerel seçimlere gidiyoruz ve Mehmetçiğe kurşun atanların partisi HDP'yi getiriyoruz, belediyelerin başına koyuyoruz. Buna hiçbir şekilde izin verilemez. HDP'yi kapatmak, teröre karşı zorunlu mücadelenin şartıdır. Bir yandan teröristle savaşırken, bir yandan da teröristin Meclis kürsüsüne çıkmasına, belediyelerde mevkiler ele geçirmesine ve haraç toplamasına göz yumamazsınız" diye konuştu.