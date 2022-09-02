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Perinçek'in sözleri tepki çekmişti! Yeni açıklama: Hz. Muhammed’e bir övgü

02.09.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Hz. Muhammed ile ilgili sözleri tepki çekmişti. Perinçek o sözlerle ilgili yaptığı yeni açıklamada "Bu, Hz. Muhammed’e bir övgü. Korkacak bir şey yok. Burada bir tebliğ-siyaset kıyaslaması yok, anlayana tarih dersi var" dedi.

Perinçek'in sözleri tepki çekmişti! Yeni açıklama: Hz. Muhammed’e bir övgü

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Bodrum'da Ulusal TV'nin canlı yayınına katılan Doğu Perinçek, Bodrum'daki partililerle "Türkiye Nereye Gidiyor?" söyleşisi gerçekleştirmişti. Söyleşide Doğu Perinçek'in Hz. Muhammed ile ilgili sözleri tepki çekmişti.

"HZ. MUHAMMED'DEN ÇOK DAHA İLERİ BİR NOKTADAYIZ"

Kendisi ve partisini Hz. Muhammed ile kıyaslayan Perinçek, "Vatan Partisi büyük çözümün partisi. Nasıl Hz. Muhammed Mekke'de tebliğde bulunduğu zaman kaç kişi ona biat etti, Ethem arkadaş. Bir yılda 40 kişiyi buldu, biz hiç olmasa 40 bin kişiyi bulduk. Hz. Muhammed'den çok daha ileri bir noktadayız." demişti.

Doğu Perinçek'in sözleri tepki çekti! 'Hz. Muhammed'den çok daha ileri bir noktadayız'Doğu Perinçek'in sözleri tepki çekti! 'Hz. Muhammed'den çok daha ileri bir noktadayız'

AK PARTİ'DEN TEPKİ: BU HADDİNİ BİLMEZLİKTİR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Perinçek'in söz konusu ifadelerini eleştirerek "Doğu Perinçek'in sözü baştan aşağı yanlış. Siyasi partinin kendisini Hz. Peygamberin tebliği ile mukayese etmesi kadar mantıksız, akıl dışı söz konusu olamaz. Şu parti ya da bu parti değil. Bir siyasi parti kendi faaliyetini peygamber efendimizin tebliği ile yarıştırmak gibi bir tutum içerisine giriyorsa bu haddini bilmezliktir. Herhangi birisinin siyasi alanla, dini alanı mukayese etmesi mantık dışıdır" diye konuşmuştu.

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PERİNÇEK'TEN YENİ AÇIKLAMA

Tepki çeken ifadeleriyle ilgili olarak Perinçek yaptığı yeni açıklamada şunları ifade etti:

"1- Dün bana Diyanetten bir yetkili telefon etti. Dedi ki; 'Bizim ne anlattığımız değil nasıl anlaşıldığı önemlidir. Yanlış anlaşıldıysa hata bendedir.' Ben de dedim ki; 'Biz dürüst insanların anlayacağı gibi anlatıyoruz. Namuslu insanlar benim dediğimi bir türlü anlar.'

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"VATAN PARTİSİ DE BU YOLDAN GİDECEK"

2- Ne dedim konuşmamda? Hz. Muhammed, Atatürk, büyük davaların önderleriydi. Onlar çok az sayıda insanla mücadeleye başladılar, sonra çoğaldılar. Vatan Partisi de bu yoldan gidecek.

Bunu başka nasıl anlayabilirsiniz? Kimse doğru anlatılanı yanlış tefsir ederek bir şey kazanamaz.

"HZ. MUHAMMED'E BİR ÖVGÜ"

3- Haklı bir dava çok az insanla başlar, sonra milyonları peşinden sürükler. Bu, Hz. Muhammed’e bir övgü. Korkacak bir şey yok.

Hz. Muhammed'in örnek gösterilmesi, onu sevenler tarafından ancak alkışlanır.

Burada bir tebliğ-siyaset kıyaslaması yok, anlayana tarih dersi var."


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Anahtar Kelimeler:
Doğu Perinçek Hz. Muhammed
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