HABER

Perinçek İzmir'de partilileriyle buluştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.04.2019 14:25 | Son Güncelleme

 VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İzmir'de partilileri ile bir araya geldi Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İzmir'de düzenlenen dayanışma toplantısında partilileriyle buluştu.

Perinçek İzmir'de partilileriyle buluştu

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, (DHA)- VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İzmir'de partilileri ile bir araya geldi
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İzmir'de düzenlenen dayanışma toplantısında partilileriyle buluştu. Dünyada ve Türkiye'deki siyaset gündemini değerlendiren Perinçek, dış politikaya ilişkin bazı eleştirilerde bulundu. Dünyada büyüyen ekonominin Asya ve Çin ekonomisi olduğunu dile getiren Perinçek, Türkiye'nin Çin ile işbirliği yaparak esaslı bir dış politika üretmesi gerektiğini savundu.
Türkiye'de ara malların dışarıdan borçlanarak alınması nedeniyle devlet, millet, işçi ve çiftçiğinin zorda olduğunu öne süren Perinçek, üreticinin baş tacı edilmesini isteyerek, asıl meselenin emek potansiyelini seferber etmek olduğunu söyledi.
Türkiye'nin önünde güvenlik tehdidi olduğunu da dile getiren Perinçek, "Namluların ağzında yaşıyoruz. Güvenlik ile ekonomik sorunların iç içe geçtiği bir tarihsel süreci yaşıyoruz. Türkiye'nin bütün sınıflarını ve siyasi akımlarını bir hükümette birleştirmek çözümdür. Ekmek teknesini el ele koruyarak bu zorlukları aşarız " diye konuştu.
FOTOĞRAFLI

Perinçek İzmir'de partilileriyle buluştu

PARTNER Bir anda hayatı değişti! Market çalışanıyken servet sahibi oldu Bir anda hayatı değişti! Market çalışanıyken servet sahibi oldu
İzmir'de istifa eden AK Parti İl Başkanı Şengül açıklama yaptıİzmir'de istifa eden AK Parti İl Başkanı Şengül açıklama yaptı
İzmir'de istifa eden AK Parti İl Başkanı Şengül: İlçelerimizde doğru adaylarla yola çıktıkİzmir'de istifa eden AK Parti İl Başkanı Şengül: İlçelerimizde doğru adaylarla yola çıktık

En Çok Okunan Haberler

'İspat etsinler, istifa etmeyen namerttir'

'İspat etsinler, istifa etmeyen namerttir'

Sığınma evlerindeki 30 binden fazla kadın oy kullanamadı

Sığınma evlerindeki 30 binden fazla kadın oy kullanamadı

Çukur'a bomba transfer! Ünlü oyuncunun rolü belli oldu

Çukur'a bomba transfer! Ünlü oyuncunun rolü belli oldu

Dev derbi öncesi Galatasaray'a büyük şok

Dev derbi öncesi Galatasaray'a büyük şok

Yerel seçimde kilit tarihler: Neler yaşanacak?

Yerel seçimde kilit tarihler: Neler yaşanacak?

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Antalya'yı karıştıran ses kaydı! Polis operasyon başlattı

Antalya'yı karıştıran ses kaydı! Polis operasyon başlattı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Diğer Haberler
İzmir'de istifa eden AK Parti İl Başkanı Şengül açıklama yaptı

İzmir'de istifa eden AK Parti İl Başkanı Şengül açıklama yaptı

Bakan Soylu: FETÖ'yü büyük ölçüde temizledik

Bakan Soylu: FETÖ'yü büyük ölçüde temizledik

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül istifa etti

AK Parti'de seçim sonrası istifa depremi!

Ekrem İmamoğlu'ndan Suriyeli mülteci sorusuna yanıt!

Ekrem İmamoğlu'ndan Suriyeli mülteci sorusuna yanıt!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül yorumu

Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül yorumu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.