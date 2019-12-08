Perinçek: Yeni partilerin AK Parti'yi bölme kabiliyetleri yok

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, kurulacak yeni partiler için, "Bu bir Amerika operasyonu ama bunların çok etkili olmasına ihtimal vermiyorum. Bunlar Türkiye, Atlantik’ten kopup Avrasya’ya giderken ters istikamette, Amerika yönünde çabalar içerisindeler ama AK Parti’yi bölme kabiliyetlerinin pek olmadığı görülüyor" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İzmir’de düzenlediği basın toplantısında siyasi gelişmeleri değerlendirdi. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski bakan Ali Babacan’ın parti kurma girişimlerine dair açıklamalarda bulunan Doğru Perinçek, şöyle konuştu:

"AK Parti ve MHP, Amerika’ya direnmeye başladı. Türkiye, Amerika’nın denetiminden ayrılıyor, FETO ve PKK’nın üzerine gidiyor. Amerika’nın buna yanıtlarından biri de AK Parti’den, AK Parti içerisindeki Amerika’yı koparma girişimi. Davutoğlu ve Babacan olayı, AK Parti içerisindeki Amerika’nın, Amerika tarafından AK Parti’den kopartılması operasyonu olarak görülebilir. Zaten Davutoğlu başbakanlıktan uzaklaştırıldığı zaman, yarı resmi basın organı, ‘Amerika, Ankara’daki adamını kaybetti’ diye yazdı. Amerika kendisi Davutoğlu’na, ‘Benim adamım’ dedi. Bu bir Amerika operasyonu. Davutoğlu, Babacan olayı olsun Amerika operasyonu. Abdullah Gül de, Babacan ile birlikte. Davutoğlu, Abdullah Gül, Mehmet Şimşek, Babacan. Gerçi ikiye bölündüler ama her ikisi de Amerika Birleşik Devletleri’nin projeleri içerisinde yer alan unsurlar. Yaptıkları yolsuzluklar falan da Cumhurbaşkanı tarafından dün ortaya serildi. Bunların çok etkili olmasına ihtimal vermiyorum. Bunlar Türkiye, Atlantik’ten kopup Avrasya’ya giderken, ters istikamette, bir takım Amerika yönünde, AK Parti’yi bölme kabiliyetlerinin pek olmadığı görülüyor."