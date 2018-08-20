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Perinçek'ten bayram mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.08.2018 15:45 | Son Güncelleme

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: - "Doğudan batıya bütün iklimlerin devletleri ve halkları Türkiye'nin yanında. Bayramımız artık bağımsızlık, özgürlük, zenginlik isteyen bütün insanlığın bayramıdır. Bu da bize güven vermektedir"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Doğudan batıya bütün iklimlerin devletleri ve halkları Türkiye'nin yanında. Bayramımız artık bağımsızlık, özgürlük, zenginlik isteyen bütün insanlığın bayramıdır. Bu da bize güven vermektedir." ifadesini kullandı.

Perinçek, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye'nin dört bir yandan farklı çevrelerin saldırılarına maruz kaldığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mehmetçik ve polisimizle birlikte aynı gemideyiz. Savaşta hangi mevzide olduğumuzu belirleyen denek taşı budur. Yürekler Mehmetçikle, polisimizle ve köy korucumuzla birlikte çarpıyor. Birbirimizi kucaklarken, Mehmetçiği kucaklıyor duygusu içindeyiz. Hepimiz savaş mevzisinde olanları kucaklıyoruz."

Türkiye'nin içerisinde bulunduğu savaştan zaferle çıkacağını vurgulayan Perinçek, "Türkiye bugün tıpkı İstiklal Savaşı'ndaki gibi bütün insanlık namına savaşmaktadır ve bütün insanlıkla birleşmiştir. Maduro, Hamaney, Beşar Esad, İbadi, Katar Şeyhi El Sani, Şi Cinping, Putin, Merkel ve Macron, doğudan batıya bütün iklimlerin devletleri ve halkları Türkiye'nin yanında. Bayramımız artık bağımsızlık, özgürlük, zenginlik isteyen bütün insanlığın bayramıdır. Bu da bize güven vermektedir." ifadelerini kullandı.

Perinçek, mesajında Türk milletinin ve İslam dünyasının Kurban Bayramı'nı kutladı.

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Anahtar Kelimeler:
kurban bayramı Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek

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