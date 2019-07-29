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Perinçek'ten S-400 değerlendirmesi: Bunlar manavdan domates, biber gibi seçilen silahlar değil

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.07.2019 18:50 | Son Güncelleme

VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Rusya'dan S-400 savunma sistemi alınmasının doğru bir karar olduğunu belirterek, "Bunlar manavdan domates, biber gibi seçilen silahlar değil.

Perinçek'ten S-400 değerlendirmesi: Bunlar manavdan domates, biber gibi seçilen silahlar değil

Oben ULU/DİKİLİ (İzmir), (DHA)- VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Rusya'dan S-400 savunma sistemi alınmasının doğru bir karar olduğunu belirterek, "Bunlar manavdan domates, biber gibi seçilen silahlar değil. Türkiye'nin düşmanını doğru saptamasının sonucudur" dedi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 25'inci yılını kutlayan, partisinin gençlik kolu Öncü Gençlik'in İzmir'in Dikili ilçesinde düzenlediği geleneksel 'Yaz Akademisi'ne katıldı. Dikili'nin kırsal Bademli Mahallesi'ndeki bir tatil kampında gerçekleştirilen Yaz Akademisi'nde partili gençlerle bir araya gelen Doğu Perinçek'e Vatan Partisi MYK Üyesi olan eşi Şule Perinçek de eşlik etti. Doğu Perinçek, gençlere 'Türkiye'nin Çıkış Yolu ve Milli Hükümetin İnşası' konulu bir konferans verdi. Perinçek, konferansın ardından basın mensuplarına Öncü Gençlik'in Yaz Akademisi ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Öncü Gençlik'in 25'inci yılını kutladıklarını belirten Perinçek, "Öncü Gençliğin kökleri Namık Kemaller'den, yani Genç Türklerden gelir. Bizim Türk gençliğinin dünya tarihinde 'devrimci gençlik' olarak büyük bir anlamı vardır. Vatan Partisi'nin öncü gençleri de bu tarihsel mirası sürdürüyor. Bu nedenle 25 yıllık değil, 150-200 yıllık bir geçmişi vardır. Türkiye'nin geleceğini, bağımsızlığını, vatanın bütünlüğünü, üretim devrimini, bağımsız başı dik Türkiye umudunu Vatan Partisi'nin öncü gençliğine emanet ediyoruz" dedi.
'S-400'LER TÜRK DEVLETİ'NİN BAŞARISI'
Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri alınmasına da değinen Perinçek, "Öncelikle S-400 alınması çok doğru bir karar. Bunlar manavdan domates, biber gibi seçilen silahlar değil, Türkiye'nin düşmanını doğru saptamasının sonucudur. Tehdit bize nereden geliyor? Fırat'ın doğusunda ve batısındaki ABD güçlerinden ve İsrail'den geliyor. Doğu Akdeniz'deki ABD, İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs bir olmuşlar, Türkiye'ye karşı askeri tatbikatlar yapıyorlar. Karadeniz'de de Ukrayna ile ABD arasında Türk akımını kesmek için anlaşmalar yapılıyor. Yani ne tarafa baksak Doğu Akdeniz, Karadeniz, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde tehditler ABD ve İsrail'den geliyor. O nedenle Türkiye kendisini ABD ve İsrail'in tehditlerine karşı silahlandırmak mecburiyetiyle karşı karşıya kalmıştır. S-400'ler de bu bakımdan stratejik bir tercihtir. Yani Amerika ve İsrail tehditlerine karşı Türkiye'nin savunma sistemlerini güçlendirmesi olayıdır. Bu başı dik Türkiye'nin çok yerinde bir kararıdır. ABD'ye teslim olmayan Türkiye'nin kararıdır. Vatan Partisi başından beri S-400'lerin alınması konusunda mücadele etmiştir. Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki bir takım gerginliklerin çözülmesinde her zaman etkin olmuştur. S-400'lerin alınmasını hem Türkiye Devleti'nin bir başarısı hem de Vatan Partisi'nin emeklerinin, alın terinin bir sonucu, ürünü olarak görüyorum" diye konuştu.
'TÜRKİYE'NİN ÖNÜNDE İKİ AYRI STRATEJİ VAR'
Perinçek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bugün Türkiye'nin önünde iki ayrı strateji var. Türkiye cephesi olarak, Türkiye ittifakı olarak Tayyip Erdoğan ile birlikte ABD'ye karşı duracaksın veya ABD ile birlikte Türkiye Devleti'ni ve hükümetini yıkmak için o stratejik projenin içinde yer alacaksın."
Vatan Partisi MYK Üyesi Şule Perinçek de, Geleneksel Yaz Akademisi'nde, 'Emperyalizmin Kültürel Saldırısı ve Gençlik' konulu bir konferans verdi.

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Perinçek'ten S-400 değerlendirmesi: Bunlar manavdan domates, biber gibi seçilen silahlar değilPerinçek'ten S-400 değerlendirmesi: Bunlar manavdan domates, biber gibi seçilen silahlar değilPerinçek'ten S-400 değerlendirmesi: Bunlar manavdan domates, biber gibi seçilen silahlar değilPerinçek'ten S-400 değerlendirmesi: Bunlar manavdan domates, biber gibi seçilen silahlar değil

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