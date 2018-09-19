Periyodik tablonun başındaki 1 atom numaralı element hangisidir? (Hadi İpucu 18 Eylül 20.30)

Hadi yarışmasında öğlen ve akşam yapılan her yarışmalarda çıkacak birer soru için ipucu veriliyor. Bu akşam yani 19 Eylül Çarşamba 20.30’da yapılacak zor soru temalı yeni yarışma için kimya alanından bir ipucu verildi. İpucunda periyodik tablonun en başında yer alan 1 atom numaralı element soruldu?

1 ATOM NUMARALI ELEMENT

Periyodik tablonun başında yer alan 1 atom sayılı elemen simgesi H olan hidrojendir. Hidrojen evrenin kütlesinin %75’ini oluşturur yani evrende en çok bulunan elementtir.

YARIŞMADA PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?

Bu akşam 20.30’da yapılacak Hadi yarışmasında para ödülü 6 bin TL olarak açıklandı.



