HABER

Periyodik tablonun başındaki 1 atom numaralı element hangisidir? (Hadi İpucu 18 Eylül 20.30)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 15:50 | Son Güncelleme

19 Eylül Çarşamba akşamı zor sorulu yarışma yapılıyor. Akşam yapılacak Hadi yarışmasında sorulacak bir soru için de ipucu paylaşıldı. Bu seferki ipucu kimya alanında geldi. İpucunda elementlerin sıralandığı periyodik tablonun başındaki 1 atom numaralı element soruldu.

Periyodik tablonun başındaki 1 atom numaralı element hangisidir? (Hadi İpucu 18 Eylül 20.30)

Hadi yarışmasında öğlen ve akşam yapılan her yarışmalarda çıkacak birer soru için ipucu veriliyor. Bu akşam yani 19 Eylül Çarşamba 20.30’da yapılacak zor soru temalı yeni yarışma için kimya alanından bir ipucu verildi. İpucunda periyodik tablonun en başında yer alan 1 atom numaralı element soruldu?

1 ATOM NUMARALI ELEMENT

Periyodik tablonun başında yer alan 1 atom sayılı elemen simgesi H olan hidrojendir. Hidrojen evrenin kütlesinin %75’ini oluşturur yani evrende en çok bulunan elementtir.

YARIŞMADA PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?

Bu akşam 20.30’da yapılacak Hadi yarışmasında para ödülü 6 bin TL olarak açıklandı.


PARTNEREğlencenin dozu kaçınca...Eğlencenin dozu kaçınca...
İznik Gölü'ndeki çekilme mevsimselİznik Gölü'ndeki çekilme mevsimsel
Anastasiadis: Yeni müzakerede başarısızlık çok kötü olurAnastasiadis: Yeni müzakerede başarısızlık çok kötü olur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Periyodik Tablo hadi ipucu

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü

Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

Defne Samyeli yolda kaldı, Cem Yılmaz'ı aradı

Defne Samyeli yolda kaldı, Cem Yılmaz'ı aradı

Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayan Galatasaray Twitter'da gündem oldu

Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayan Galatasaray Twitter'da gündem oldu

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TEM Otoyolu Büyükçekmece Ahmediye mevkisinde kaza! Trafik yoğunluğu yaşanıyor

TEM Otoyolu Büyükçekmece Ahmediye mevkisinde kaza! Trafik yoğunluğu yaşanıyor

Fotoğraftaki Deniz Gezmiş değil Kıbrıslı Türk!

Fotoğraftaki Deniz Gezmiş değil Kıbrıslı Türk!

HDP'li Ahmet Şık'tan tartışma yaratan EURO 2024 çıkışı: Türkiye'ye verilmesin

HDP'li Ahmet Şık'tan tartışma yaratan EURO 2024 çıkışı: Türkiye'ye verilmesin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü'nde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü'nde önemli açıklamalar

Hulusi Akar duyurdu: 366 terörist öldürüldü!

Hulusi Akar duyurdu: 366 terörist öldürüldü!

Ziya Selçuk: Ani sistem değişikliği artık yok!

Ziya Selçuk: Ani sistem değişikliği artık yok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.