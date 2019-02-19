Perküsyonun kalbi İTÜ'de atacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarınca "Mısırlı Ahmet Perküsyon Atölyesi" gerçekleştirilecek.
İTÜ Maçka Yerleşkesi Bised Performans Salonu'nda düzenlenecek etkinlik, 21 Şubat'ta saat 15.00'te müzikseverlerle buluşacak.
Halka açık ve ücretsiz gerçekleştirilecek atölye çalışmasında, müzik çalışmalarını uzun yıllar Mısır'da sürdüğü için Mısırlı Ahmet olarak bilinen usta müzisyen, kendine özgü perküsyon teknikleriyle sahne alacak.
81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı
Ünlü oyuncunun hapsi isteniyordu! Karar verildi
İki savaş uçağı havada çarpıştı! İşte o anlar
Trump'ın başı bu kez belada!
Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi
Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı
Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi
Binali Yıldırım istifa edecek! Yeni Meclis Başkanı kim olacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum