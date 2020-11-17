Perlit nedir? Perlit nerede kullanılır?

İnşaat, tarım ve sanayi sektöründe sıklıkla kullanılan bir kayaç türü olan perlit, aynı zamanda birçok amaca hizmet etmektedir. İşte perlit hakkında tüm merak edilenler... Perlit nedir? Perlit volkanik camsı bir kayaç türüdür. İnciye benzer yapısı sebebiyle aynı anlama gelen perla kelimesinden türemiştir. Çeşitli kullanım alanları ile özellikle bitkisel materyal yetiştiriciliği yapan profesyonel kurumlar tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Perlit toprağı olarak da bilinen bu karışımın esas kullanım amacı su tutma özelliğidir. Piyasada perlit madeni ile elde edilen toprak karışımı verimi artırarak kısa süre içerisinde bitkilerde köklendirmeyi sağlar.Ayrıca hem maliyeti düşük hem de hızlı bir işlem yeteneği kazandırmasından dolayı sıkça tercih edilir. Perlit Neye Benzer? Aslında evinde bitki yetiştiriciliği yapmayı seven herkesin mutlaka gördüğü bir volkanik kayaç olan perlit küçük, beyaz, şekilsiz toplara benzemektedir. Genellikle kaktüs veya sukulent bitki topraklarında sıklıkla diğer su tutucu ve toprağın havalanmasına yardımcı elemanlar ile karıştırılarak kullanılabilir. Neredeyse hepimizin gördüğü bu küçük beyaz madenler aslında birçok işlemden geçerek mevcut hallerini kazanır. Perlit volkanik kayacı özel ekipmanlar ile bulunduğu alandan çıkarılır ve daha sonra belli büyüklüklerde parçalanarak sanayide kullanıma uygun hale getirilebilir.

Perlit Kullanım Amacı Nedir? Bu volkanik kayaç genellikle bitki üretiminin seri olarak yapıldığı büyük seraların kullandığı bir üründür. Piyasada yapı marketlerde veya bitkisel ürünler satan bazı seralarda bulmak mümkün olabilir. Fakat üretici olmayan kişilerin büyük oranda perlit kullanmaz. Perlit profesyonel kişilere uygun dikkatli kullanılması gereken bir maddedir. Bitki için yapılacak yetiştirme topraklarına belli oranlarda katılır ve ek elemanlarla birlikte bitkilerin ihtiyaç duyduğu toprak formu oluşturulabilir. Yalnız bu toprak karışımını kendisi yapmak isteyen kişiler büyük oranda hüsranla sonuçlanan durumlarla karşı karşıya kalabilir. Bunun en büyük nedenlerinden birisi de perlit oranının ve diğer katkı maddelerinin bitki köklerine zarar vermesidir. Perlit dikkatli ve tam oranında kullanılmak zorundadır. Bitki yetiştirme topraklarında genellikle % olarak ifade edilen perlitin kullanımı uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir. Perlitin yoğun yapısı ve toz durumuna geçen parçaları yüksek oranda solunduğu zaman solunum yollarında ciddi problemlere neden olabilir. Bu yüzden özellikle evinde bitki yetiştirmekten hoşlanan kişiler perlit karışımı bulunan hazır yetiştirme topraklarından satın almalıdır.

Perlitin Genel Özellikleri İnşaat, tarım ve sanayi gibi sektörlerde kullanılan perlit ürünü hem su tutma kapasitesi hem de yalıtım amaçlı olduğundan büyük üretici firmaların kullanımı için uygundur. Hacmi az fakat yoğunluğu fazla olan perlitin fiziki esnekliği sayesinde inşaat malzemesi olarak yalıtımda sıklıkla tercih edilmektedir. Ayrıca perlit kimyasal oranının sabit olması sebebi ile düşük ses geçirgenliğine sahiptir. Ateşe karşı üstün bir performans gösterir ve mukavemet gücü yüksektir. Özellikle çatı, duvar veya zeminlerde yalıtım ekipmanı olarak karışımlarda kullanılacak perlit maddesi diğer yapı taşları ile birlikte kullanılmaktadır. Her zaman diğer malzemelerden daha hafif oluşu sebebi ile alçı veya çimento bağlayıcı olarak sıvalarda kullanılabilir. Yapısı gereği herhangi bir pütürlük veya istenmeyen bir görünüm yaratmaz. Yine bazı inşaat malzemeleri için özellikle kiremit ve boru izolasyonunda bağlayıcı olarak kullanılır. Kapıların pervazlarında yapıştırıcı ve kapı menteşesini tutucu özelliği elde edebilmek için özel ekipmanlarla köpük kıvamına getirilebilir. Bu sayede beton duvar ile kapı, pencere veya boru malzemesinin bütünleşmesi sağlanır.