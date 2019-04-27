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Perpa'da bir işyerinde yangın (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 13:05 | Son Güncelleme

OKMEYDANI'nda bulunan Perpa Ticaret Merkezi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktı.

Perpa'da bir işyerinde yangın (1)

Özgür EREN - Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)-OKMEYDANI'nda bulunan Perpa Ticaret Merkezi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
(FOTOĞRAF)

Perpa'da bir işyerinde yangın (1)Perpa'da bir işyerinde yangın (1)

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