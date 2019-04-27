Perpa'da bir işyerinde yangın (1)

\u00d6zg\u00fcr EREN - Zeki G\u00dcNAL\/\u0130STANBUL,(DHA)-OKMEYDANI'nda bulunan Perpa Ticaret Merkezi'ndeki bir i\u015f yerinde yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yang\u0131na m\u00fcdahalesi s\u00fcr\u00fcyor.\n(FOTO\u011eRAF)\nSonunda bu da oldu! Bilim insanlar\u0131 \u00fc\u00e7 boyutlu...G\u00dcNCELLEME - Sahte re\u00e7ete \u015febekesine operasyonSon dakika! \u0130zmir'de korkun\u00e7 kaza: \u00c7ok say\u0131da \u00f6l\u00fc var
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