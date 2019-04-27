Perpa'da bir işyerinde yangın (1)

\u00d6zg\u00fcr EREN - Zeki G\u00dcNAL\/\u0130STANBUL,(DHA)-OKMEYDANI'nda bulunan Perpa Ticaret Merkezi'ndeki bir i\u015f yerinde yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yang\u0131na m\u00fcdahalesi s\u00fcr\u00fcyor.PARTNER Bu besinler yiyenleri hem g\u00fczelle\u015ftiriyor, hem sa\u011fl\u0131kl\u0131 k\u0131l\u0131yor!K\u00fc\u00e7\u00fcko\u011flu: 2025 stratejik planlar\u0131m\u0131za uygun hareket ediyoruz\u2019\u00c7\u0131vg\u0131n\u2019ca bir yolculuk
Okuyucu Yorumları 0 yorum