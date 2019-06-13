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Perre Antik Kenti'ne bayram tatilinde ziyaretçi ilgisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 19:23 | Son Güncelleme

Adıyaman'daki tarihi Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden biri olan Perre Antik Kenti'ni Ramazan Bayramı tatilinde yaklaşık 2 bin kişi ziyaret etti

Adıyaman'da bulunan ve tarihi Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden biri olan Perre Antik Kenti, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçilerden ilgi gördü.

Perre Antik Kenti, turizm sezonun açılmasıyla Adıyamanlıların yanı sıra çevre illerden de ziyaretçilerini ağırlıyor.

Adıyaman Müzesi Müdürü Mehmet Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Perre Antik Kenti'nin bölge turizmi açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Antik kenti bayram tatili süresince 2 bin civarında kişinin ziyaret ettiğini anlatan Alkan, "Yılın bu zamanına kadar yaklaşık 7 bin kişi burayı gezdi. Özellikle yeni evlenen çiftler, gelin ve damatlar burada gelip fotoğraf çektiriyor. Buranın kendilerine uğur getirdiğine inanıyorlar." dedi.

Perre Antik Kenti'ne fotoğraf çektirmeye gelen çiftlerden Ünal Taş ise tarihi bölgede fotoğraf çektirmenin ayrı bir güzel olduğunu belirterek, "Tarihi bir yerde anımızın olmasını istedik. Düğün öncesi fotoğraflarımızı burada çektirdik" ifadesini kullandı.

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