Perre Antik Kenti'nin yüzde 90'ı toprak altında

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, Perre Antik Kent'inin yüzde 90'ının kamulaştırmadan dolayı toprak altında olduğunu söyledi.

Adıyaman'da, Turizm Haftası kutlamaları kortej yürüyüşüyle başladı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci'nin de katıldığı yürüyüşte öğrenciler ve vatandaşlar Gölbaşı Caddesi'nden Atatürk Caddesi'ne yürüdü. Halk oyunları ekiplerinin gösterisiyle son bulan yürüyüşün ardından etkinliğe katılanlar Perre Antik Kent'ine geldi. Kalabalık, antik kentin çevresinde temizlik yaparak çöpleri topladı.

Perre Antik Kenti'nin turizm açısından Adıyaman'ın önemli değerlerinden olduğunu ancak kamulaştırma nedeniyle halen yüzde 90'lık kısmın toprak altında olduğunu anlatan İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, "Perre Antik Kenti, 2 yıldır turizme açık. Burada 2003- 2009 yılları arasında kazılar yaptık ve bitirdik. Ama yüzde 90'ı daha toprak altında ve kazı yapılması gereken büyük bir kısım var. Fakat bunların büyük kısmı vatandaşın tapulu malı olduğu için onların kamulaştırması yapılmadan kazı yapılamıyor. Geçen yıl buraya yaklaşık 50 bin civarında ziyaretçimiz oldu. Perre Antik Kenti'nin tanıtımının daha iyi yapılmasıyla ziyaretçi sayısının artacağına inanıyoruz" diye konuştu.

