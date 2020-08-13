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Perseid Meteor Yağmuru görsel şölen yarattı!

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2020 09:20 | Son Güncelleme

Her sene ağustos ayının ilk haftalarında gerçekleşen ve gözlem şartları nedeniyle en belirgin ve en popüler meteor hareketlerinden biri olan Perseid Göktaşı Yağmuru'nun (meteor yağmuru) en aktif üç günlük dönemi salı akşamı başlamıştı.

Çıplak gözle izlenebilen ve yılın en etkileyici gök olaylarından bir olarak kabul edilen Perseid Göktaşı Yağmuru boyunca 11-12 ve 13 Ağustos gecelerinde saatte ortalama 50 ila 70 meteor kayması gözlemlendi. Meteor yağmuru, yıldız kayması ya da ateş topu şeklinde oluşuyor.

Uzmanlar, bu görsel şöleni daha iyi izleyebilmek için şehir ışıklarından uzak bir ortamda bulunmayı ve gözleri karanlık bir ortama hazırlamak için ortalama 15-30 dakika arası beklenilmesi gerektiğini belirtiyor.

Meteor yağmurunu ekran karşısında izlemek isteyenler için, internet üzerinden çevrimiçi olarak teleskop görüntüsü hizmeti sağlayan Slooh.com gibi siteler içerik sağladı.

Gökbilimcilerin görülmeye en değer göktaşı hareketlerinden biri olarak tanımladığı Perseid Meteor Yağmuru, Güneş Sistemi'nde başıboş şekilde dolaşan gök taşlarının atmosferde yanması sonucu oluşuyor.

Öte yandan meteor yağmuru Türkiye'den de bir çok noktada izlendi.

PERSEİD İSMİ NEREDEN GELİYOR?

Perseids (Kahraman) ya da Perseid gök taşı yağmuru "en bilinen gök taşı yağmurlarından" biri. Perseid gök taşları, 1992 yılında Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşuyor. Bu meteor yağmurları, Güneş'in etrafında dönüşü sırasında Dünya'nın bu kozmik toz bulutuna rastlaması sonucu gerçekleştiğinden bu ismi alıyor ve her yıl aynı döneme denk geliyor.

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