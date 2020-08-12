Perseid meteor yağmuru ne zaman? Meteor yağmuru saat kaçta? Meteor yağmuru nedir?

Tüm yıl boyunca beklenen ve en etkileyici gök olaylarından bir tanesi olan Perseid meteor yağmuru için geri sayım başladı. Perseid meteor yağmuru ile 50 ile 70 meteor kayması gözlemlenmesi bekleniyor. Perseid meteor yağmuru, Güne etrafında dönüş esnasında Dünya’nın kozmik toz bulutuna rastlamasıyla gerçekleşiyor ve bu nedenle her sene aynı dönemde gözlemleniyor. Şimdi Türkiye’deki vatandaşlar meteor yağmuru Türkiye’den izlenebilecek mi sorusuna yanıt arıyor. Peki, meteor yağmuru ne zaman olacak 2020? Meteor yağmuru Türkiye’de nereden izlenir? İşte tüm detaylar...

Meteor yağmuru haberlerinin gündeme gelmesi ile meteor yağmuru ne demek diye de sorulmaya başladı. Meteor yağmuru, dünya atmosferine giren meteorların uzayda bırakmış olduğu ışıklı izlerin hava yüzeyinde sürtüşmesiyle ortaya çıkan bir kızışma olarak geçiyor. Perseid meteor yağmuru ise Perseid takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiği için bu ismi alıyor. Meteor yağmuru nasıl bir olaydır sorusu da merak ediliyor.

Bilim insanları tarafından her gün ve her gece binlerce meteorun düştüğüne inanılıyor. Buna karşılık dünya yüzeyinin büyük bir kısmı su ile kaplı olduğu için dünyaya ulaşan meteorların büyük bir kısmı da göl ve okyanuslara düşüyor. Bu etkileyici gök olayını görmek isteyenler meteor yağmuru tarihleri konusunda araştırma yapıyor. Bazı vatandaşlar fotoğraf çekip bu etkileyici anları ölümsüzleştirmek istiyor.