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Perseid meteor yağmuru ne zaman? Meteor yağmuru saat kaçta? Meteor yağmuru nedir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2020 12:22 | Son Güncelleme

En bilinen ve merakla takip edilen göktaşı yağmurlarından bir tanesi olan Perseid meteor yağmuru için sayılı saatler kaldı. Şimdi herkes meteor yağmuru ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Meteor yağmuru ile ilgili haberlerin gündeme gelmesi ile beraber meteor yağmuru nedir sorusu da araştırılmaya başladı. Peki, meteor yağmuru saat kaçta olacak? İşte tüm detaylar...

Perseid meteor yağmuru ne zaman? Meteor yağmuru saat kaçta? Meteor yağmuru nedir?

Tüm yıl boyunca beklenen ve en etkileyici gök olaylarından bir tanesi olan Perseid meteor yağmuru için geri sayım başladı. Perseid meteor yağmuru ile 50 ile 70 meteor kayması gözlemlenmesi bekleniyor. Perseid meteor yağmuru, Güne etrafında dönüş esnasında Dünya’nın kozmik toz bulutuna rastlamasıyla gerçekleşiyor ve bu nedenle her sene aynı dönemde gözlemleniyor. Şimdi Türkiye’deki vatandaşlar meteor yağmuru Türkiye’den izlenebilecek mi sorusuna yanıt arıyor. Peki, meteor yağmuru ne zaman olacak 2020? Meteor yağmuru Türkiye’de nereden izlenir? İşte tüm detaylar...

Meteor yağmuru nedir?

Meteor yağmuru haberlerinin gündeme gelmesi ile meteor yağmuru ne demek diye de sorulmaya başladı. Meteor yağmuru, dünya atmosferine giren meteorların uzayda bırakmış olduğu ışıklı izlerin hava yüzeyinde sürtüşmesiyle ortaya çıkan bir kızışma olarak geçiyor. Perseid meteor yağmuru ise Perseid takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiği için bu ismi alıyor. Meteor yağmuru nasıl bir olaydır sorusu da merak ediliyor.

Bilim insanları tarafından her gün ve her gece binlerce meteorun düştüğüne inanılıyor. Buna karşılık dünya yüzeyinin büyük bir kısmı su ile kaplı olduğu için dünyaya ulaşan meteorların büyük bir kısmı da göl ve okyanuslara düşüyor. Bu etkileyici gök olayını görmek isteyenler meteor yağmuru tarihleri konusunda araştırma yapıyor. Bazı vatandaşlar fotoğraf çekip bu etkileyici anları ölümsüzleştirmek istiyor.

Meteor yağmuru ne zaman?

Bu etkileyici olayı gözlemlemek isteyenler perseid meteor yağmuru ne zaman olacak sorusunu soruyor. Meteor yağmuru 12 Ağustos’u 13 Ağustos’a bağlayan gecede yoğun bir şekilde gözlemlenebilecek. Gece boyunca Perseid meteor yağmuru görsel şöleni izlenebiliyor.

Meteor yağmuru 12 Ağustos saat kaçta?

Perseid meteor yağmuru 2020 saat kaçta olacak sorusunun yanıtı da aranıyor. Göktaşı yağmuru kaynak noktasının genellikle gece yarısı ortaya çıktığı biliniyor. Güncel meteor yağmuru saat kaçta sorusuna yanıt olarak bu yüzden 12 Ağustos Çarşamba akşamı 23.00 ile 01.00 arasında başlaması bekleniyor. Gökyüzünde 01.00 itibarıyla ufukta 30 derece kadar yükselikte olması beklentiler arasında.

Meteor yağmuru nerelerden görülecek 2020?

Perseid meteor yağmuru 2020 Türkiye’den de izlenebiliyor. Özellikle Bolu Yedigöller’de fotoğrafseverler, meteor yağmurunu izlemek ve fotoğraf çekmek için bir etkinlikte bir araya geliyor. Kayseri’de bulunan gökyüzü meraklıları da Erciyes’te görsel şölen var etkinliği için buluşuyor. Meteor yağmuru 2020 yılında Kayseri’deki gökyüzü tutkunlarını da bir araya getirecek. Özellikle Erciyes’in 2.650 metre yüksekliğindeki ışık kirliliğinden uzak noktada teleskopun yanı sıra çıplak gözle de meteor yağmuru canlı izlenebiliyor.

Meteor yağmuru neden olur?

Meteor yağmuru, uzayda en sık karşılaşılan olaylar arasında bulunuyor. Evrende bulunan çok sayıda gök cisminden farklı olaylar sebebiyle parçalar kopuyor. Kopan küçük gök cisimleri dünya atmosferinde yüksek hız nedeniyle sürtünme oluşturuyor ve arkasında ışık bırakıyor. Bu sayede meteor yağmuru ismi verilen olaylar gerçekleşiyor. Aynı zamanda meteor yağmuru ışık yağmuru olarak da adlandırılabiliyor.

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