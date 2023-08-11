PERSEİD METEOR YAĞMURU TARİHİ VE SAATİ 2023: Perseid göktaşı yağmuru ne zaman, saat kaçta, Türkiye'de nereden izlenir?

Perseid meteor yağmuru her yıl meydana gelen 8 meteor yağmuru arasında en gözle görünendir. Yıldız kayması olarak da bilenen bu doğa olayı, Ağustos ayında zirve yapacak. Perseid meteor yağmuru ülkemizden de izlenebilecek. İşte, Perseid meteor yağmurunun gerçekleşeceği tarih ve konuya dair merak edilenler...

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK, SAAT KAÇTA?

Perseid meteor yağmuru her yıl ağustos ayında gerçekleşiyor.

Meteor yağmurunun 12 Ağustos Cumartesi günü saat 23:00 ile 01:00 arasında başlaması bekleniyor.

PERSEİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN DE GÖRÜLECEK Mİ, NASIL İZLENİR?

Perseid meteor yağmurunun Türkiye'den de çıplak gözle görülebileceği ifade edildi.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Perseidler, 1862 yılında keşfedilen Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı'ndan arta kalan parçalara denilmektedir.

Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiğinden dolayı bu meteor yağmuruna Perseid denilmektedir.





