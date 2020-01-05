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  4. Perşembe Yaylası'nda 'Kış Festivali'

Perşembe Yaylası'nda 'Kış Festivali'

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 17:12 | Son Güncelleme

ORDU'nun Aybastı ilçesinde, menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası'nda, 'Kış Festivali' düzenlendi.

Yavuz ŞEN/AYBASTI (Ordu), (DHA) - ORDU'nun Aybastı ilçesinde, menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası'nda, 'Kış Festivali' düzenlendi. Yaylada özel hazırlanan parkurdaki festivale katılanlar, kemençe eşliğinde horon oynadı, kızaklarla kayak, kar üstünde de snowboard yaptı.
Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Aybastı Belediyesi tarafından denizden 1500 metre yükseklikte bulunan Perşembe Yaylası'nda 'Kış Festivali' düzenlendi. Bu yıl 2'ncisi düzenlenen festivale; AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan ve çok sayıda kişi katıldı. Menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası'ndaki festival için özel parkur hazırlandı. Festivale katılanlar, kemençe eşliğinde horon oynadı, kızaklarla kayak, kar üstünde de snowboard yaptı. Mendereslerde kanoyla tur da yapıldı.
Festivalde konuşan Başkan Güler, Perşembe Yaylası'nın her mevsim güzel olduğunu belirterek, yaylayı kış mevsiminde daha iyi değerlendireceklerini söyledi. Festival, katılımcılara çorba ikramının ardından sona erdi.

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