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Perseverance 2.5 milyon Türk'ün adıyla birlikte Mars'a inmek için geri sayıma geçti!

18.02.2021 12:22 | Son Güncelleme:
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Perseverance 2.5 milyon Türk'ün adıyla birlikte Mars'a inmek için geri sayıma geçti!

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın Perseverance keşif aracı Mars'a inmeye hazırlanıyor. NASA'nın başlattığı kampanya sayesinde Perseverance 2.5 milyon Türk'ün adını da Mars'a taşıyor. Perseverance'ın hedefi ise Kızıl Gezegen'de su ve yaşam izi aramak.

Perseverance için artık heyecan dorukta. Geçtiğimiz yıl NASA tarafından Florida'daki Cape Canaveral Uzay Merkezi'nden uzaya fırlatılan Perseverance Mars'a fazlasıyla yaklaştı. Hal böyle olunca Mars kaşifinin Kızıl Gezegen'e ulaşması için geri sayıma geçildi. Mars'ın yeni kaşifi olmasının yanı sıra Perseverance'ı dünya kamuoyu tarafından tanınır yapan olay ise NASA'nın başlattığı isim kampanyası oldu.

2.5 MİLYON TÜRK'ÜN İSMİ İLE KIZIL GEZEGEN'E GİDİYOR

NASA, başlattığı isim kampanyası ile belirlenen internet sitesi üzerinden kayıt yaptıranların isimlerinin Perseverance ile Mars'a taşınacağının sözünü verdi. Kampanyaya en çok katılım ise Türkiye'den oldu. Ülkemizdeki 2.5 milyon kişi Mars kaşifi ile adının Kızıl Gezegen'e ulaşması için kayıt yaptırdı. Yani gezegene yaklaşmakta olan Perseverance şu anda 2.5 milyon Türk'ün adını taşımakta.

Perseverance

PERSEVERANCE KIZIL GEZEGEN'E ULAŞTIĞINDA NELER OLACAK?

Perseverance, doğrudan Mars atmosferine girip, Kızıl Gezegen'in yeryüzüne ulaşacak. 7 dakika boyunca ise araç ile iletişim kesilecek. Bu anlarda tüm gözler otonom sistemlerle yönetilen Perseverance'ta olacak. Eğer kaşif aracı Kızıl Gezegen'e başarılı bir iniş gerçekleştirirse incelemeler başlayacak. Bu incelemelerden birinin ise NASA'nın daha önce Salda Gölü ile bazı benzerlikler gösterdiğini söylediği Jezero Krateri yüzeyinde gerçekleşecek. Bu anlamda İngeunity adı verilen helikopter de 4 kez uçarak Perseverance'a yardımcı olacak. Perseverance ise Dünya'ya Mars'tan, belki de daha önce görmediğimiz özel görüntüler yollayacak. En azından beklentiler bu yönde.

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Mars kaşifinin hedefi ise su ve mikroskobik yaşam izi aramak. Perseverance'ın Dünya'ya dönüşünün ise 10 yıl sonra, 2030 yılının sonlarına doğru gerçekleşmesi planlanmakta.

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