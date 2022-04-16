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Perseverance, antik nehir deltasından fotoğraflar gönderdi! NASA: "Her gün çevrilebilecek sayfaları olan bir kitap gibi"

16.04.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NASA’nın Mars yüzeyinde keşif yapan gezgini Perseverance, gezegen hakkında daha fazla bilgi elde edilecek antik nehir deltasına ulaştı. Mars gezgini deltadan fotoğraflar gönderdi. NASA açıklamasında, "Zamanla, delta, Mars'ın tarihi hakkında daha fazla bilgi edinmek için her gün çevrilebilecek sayfaları olan bir kitap gibi katmanlı bir havuz haline gelir" ifadelerini kullandı.

Perseverance, antik nehir deltasından fotoğraflar gönderdi! NASA: "Her gün çevrilebilecek sayfaları olan bir kitap gibi"

MARS’ın antik deltasından yeni görseller geldi. Fotoğrafları, gezegen hakkında daha fazla bilgi elde edilecek antik nehir deltasına ulaşan NASA’nın Mars aracı Perseverance ulaştırdı.

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"HER GÜN ÇEVRİLEBİLECEK SAYFALARI OLAN BİR KİTAP GİBİ"

NASA konu hakkında açıklama yaptı.

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NASA açıklamasında, “Zamanla, delta, Mars'ın tarihi hakkında daha fazla bilgi edinmek için her gün çevrilebilecek sayfaları olan bir kitap gibi katmanlı bir havuz haline gelir” ifadelerini kullandı.

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FOSİL BULMA UMUDU

Mars’ın yüzyıllarca geçirdiği süreçler hakkında daha fazla bilgi sağlayacağını ifade eden NASA, deltada fosiller bulmayı umduklarını belirtti. (DHA)

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Mars Perseverance
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