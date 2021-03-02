Perseverance'ın kalbinde 23 yıllık iMac G3'ün işlemcisi var!

NASA Perseverance kaşif aracını Mars'a geçtiğimiz günlerde ulaştırdı. O anlar oldukça stresli, bir o kadar da mutluluk vericiydi. Zira ilk kez böylesine gelişmiş bir kaşif aracı Mars'a gidiyordu. Üstelik Perseverance'ın bir helikopteri dahi vardı. Böylesine büyük donanımlar varsa, Perseverance'ın daha gelişmiş bir işlemciye sahip olması da muhtemeldi. Fakat bunun tam tersi çıktı.

PERSEVERANCE POWERPC 750 KULLANIYOR

MacRumors'un aktardığı habere göre, 2,5 milyon Türk'ün adını taşıyan Perseverance, 1998 model Apple iMac G3'te kullanılan çipin aynısını taşıyor. Bu çipin adı ise PowerPC 750. Tek çekirdekli olan PowerPC 750 işlemci, 233 MHz hız sunuyor, 6 milyon transistör içeriyor ve 32-bit mimariye dayanıyor. PowerPC işlemcisinin zamanının önünde olduğu da belirtiliyor. Hem de görünüşe bakılırsa Perseverance'ta kullanılacak kadar zamanının önünde.

İŞLEMCİ AYNI AMA DAHA DAYANIKLI

PowerPC 750 Perseverance'ın kalbinde yer alsa da aslında bazı farklılıklar söz konusu. Zira aktarılanlara göre, kaşif aracının içindeki işlemci -55 ve 125 Santigrat derece sıcaklıklara dayanacak şekilde üretilmiş durumda. Tüm bunlar, işlemciyi özel kılıyor. İşlemciyi özel kılan diğer bir şey de fiyatı. Çünkü işlemcinin yüz binlerce dolarlık bir fiyat etiketine sahip olduğu söyleniyor.

Apple ise 2005'te Intel'e geçene kadar Mac bilgisayarlarda PowerPC işlemcilerine yer verdi. Fakat Apple bir değişikliğe gidiyor. Cupertinolu firma, Intel'den uzaklaşarak Mac'lerde ARM tabanlı Apple Silicon işlemcisini devreye sokuyor. Apple M1 işlemcili Mac modelleri çoktan piyasaya sürüldü bile.

