HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Perseverance'ın kalbinde 23 yıllık iMac G3'ün işlemcisi var!

Perseverance'ın kalbinde 23 yıllık iMac G3'ün işlemcisi var!

02.03.2021 17:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Perseverance'ın kalbinde 23 yıllık iMac G3'ün işlemcisi var!

NASA'nın geçtiğimiz günlerde Mars'a iniş yapan kaşif aracı Perseverance için şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Paylaşılanlara göre Perseverance gücünü 23 yıllık Apple iMac G3'ün işlemcisi PowerPC 750'den alıyor.

NASA Perseverance kaşif aracını Mars'a geçtiğimiz günlerde ulaştırdı. O anlar oldukça stresli, bir o kadar da mutluluk vericiydi. Zira ilk kez böylesine gelişmiş bir kaşif aracı Mars'a gidiyordu. Üstelik Perseverance'ın bir helikopteri dahi vardı. Böylesine büyük donanımlar varsa, Perseverance'ın daha gelişmiş bir işlemciye sahip olması da muhtemeldi. Fakat bunun tam tersi çıktı.

PERSEVERANCE POWERPC 750 KULLANIYOR

MacRumors'un aktardığı habere göre, 2,5 milyon Türk'ün adını taşıyan Perseverance, 1998 model Apple iMac G3'te kullanılan çipin aynısını taşıyor. Bu çipin adı ise PowerPC 750. Tek çekirdekli olan PowerPC 750 işlemci, 233 MHz hız sunuyor, 6 milyon transistör içeriyor ve 32-bit mimariye dayanıyor. PowerPC işlemcisinin zamanının önünde olduğu da belirtiliyor. Hem de görünüşe bakılırsa Perseverance'ta kullanılacak kadar zamanının önünde.

Perseverance 23 yıllık işlemci

İŞLEMCİ AYNI AMA DAHA DAYANIKLI

PowerPC 750 Perseverance'ın kalbinde yer alsa da aslında bazı farklılıklar söz konusu. Zira aktarılanlara göre, kaşif aracının içindeki işlemci -55 ve 125 Santigrat derece sıcaklıklara dayanacak şekilde üretilmiş durumda. Tüm bunlar, işlemciyi özel kılıyor. İşlemciyi özel kılan diğer bir şey de fiyatı. Çünkü işlemcinin yüz binlerce dolarlık bir fiyat etiketine sahip olduğu söyleniyor.

Perseverance Mars'taki iniş bölgesinin panoramasını kayda aldıPerseverance Mars'taki iniş bölgesinin panoramasını kayda aldı

Apple ise 2005'te Intel'e geçene kadar Mac bilgisayarlarda PowerPC işlemcilerine yer verdi. Fakat Apple bir değişikliğe gidiyor. Cupertinolu firma, Intel'den uzaklaşarak Mac'lerde ARM tabanlı Apple Silicon işlemcisini devreye sokuyor. Apple M1 işlemcili Mac modelleri çoktan piyasaya sürüldü bile.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Koronavirüse yakalanmıştı! Ünlü isimden kötü haber Koronavirüse yakalanmıştı! Ünlü isimden kötü haber
WhatsApp'a 'sessizliği' hedef alan yeni özellik!WhatsApp'a 'sessizliği' hedef alan yeni özellik!
Kaç çeşit otomatik vites vardır?Kaç çeşit otomatik vites vardır?
Anahtar Kelimeler:
Apple Mars
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Risk haritasında Uşak ve Adıyaman dikkat çekti!

Risk haritasında Uşak ve Adıyaman dikkat çekti!

Uşak Valisi Funda Kocabıyık'tan küfürlü tweet açıklaması

Uşak Valisi Funda Kocabıyık'tan küfürlü tweet açıklaması

Memet Ali Alabora ekranlara döndü! Yeni imajı sevenlerini şaşırttı

Memet Ali Alabora ekranlara döndü! Yeni imajı sevenlerini şaşırttı

Milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş! Elini koyduğu yer olay oldu

Milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş! Elini koyduğu yer olay oldu

Tarihi gün! Erdoğan tek tek açıkladı

Tarihi gün! Erdoğan tek tek açıkladı

İmamoğlu hakkında 2 yıla kadar hapis talebi

İmamoğlu hakkında 2 yıla kadar hapis talebi

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Diğer Haberler

WhatsApp'a videoların sesini kapatma özelliği eklendi!

WhatsApp'a 'sessizliği' hedef alan yeni özellik!

Dünyanın en büyük kamerayla çalışan 'kasasız' mağazası Şanghay’da hizmete girdi

Bu mağazada kasa yok! Müşteriler istediğini alıp çıkıyor

İlk uzay oteli gerçek olmak üzere!

'Uzay oteli' gerçek oluyor! İçinde yok yok

DxOMark Samsung Galaxy S21 Ultra'yı puanladı, tartışmalar başladı!

Sonuç tartışmaları alevlendirdi

Bu kadarına da pes: Kripto para madencileri, PlayStation 5 ile madencilik yaptı!

Bu kadarına da pes! Kripto para madencilerinden akılalmaz yöntem

Ming-Chi Kuo'nun yeni raporunun odağında iPhone 13'ün özellikleri var!

İşte yeni iPhone'un 'böylesi olur mu?' dedirten özellikleri!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.