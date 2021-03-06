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Perseverance keşif aracı Mars'ta ilk test sürüşünü 33 dakikada gerçekleştirdi

06.03.2021 11:01 | Son Güncelleme:
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Perseverance keşif aracı Mars'ta ilk test sürüşünü 33 dakikada gerçekleştirdi

NASA tarafından Mars'ta yaşamın izlerini aramak üzere gönderilen Perseverance keşif aracı, Kızıl Gezegen'de ilk test sürüşünü 33 dakikada 6.5 metre yol katederek başarıyla gerçekleştirdi.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), tarafından Mars'ta yaşamın izlerini aramak üzere gönderilen Perseverance'ın ilk test sürüşünde 33 dakika boyunca yaklaşık 6,5 metre yol katettiğini duyurdu.

Perseverance, 4 metrelik mesafeye yol aldı. Daha sonra 150 derecelik bir dönüş sonrası 2,5 metre daha ileri hareket etti. Aynı zamanda Perseverance adlı keşif aracı lastik izleri de bıraktı. İlk test sürüşü ise, NASA's Perseverance Mars Rover’ın resmi Twitter hesabından paylaşıldı. Yapılan paylaşımda, "Mars'ta ilk test sürüşümü yaptım. Tekerlek izlerimin başlangıcına bakıyorsunuz. Yapacak daha çok şey var" ifadelerine yer verildi.

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"İLK DENEMEYE RAĞMEN İNANILMAZ İYİ GEÇTİ"

İlk test sürüşü hakkında açıklamalarda bulunan NASA mühendislerinden Anais Zarifian "Bu bizim ilk denememizdi. İlk denemeye rağmen test sürüşü inanılmaz derecede iyi geçti. Gerçekten de ekibimiz için çok büyük kilometre taşı. Daha uzun sürüşler yapacağız, bu henüz başlangıç. Daha iyi olmak için tüm gayretimizi vereceğiz" diye konuştu. Öte yandan, 30 Temmuz 2020'de yola çıkan Perseverance keşif aracı, Kızıl Gezegen'e 18 Şubat 2021'de inmişti.

(DHA)

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