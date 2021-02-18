"Perseverance" Mars’a iniyor

Uzay aracı gövdesinde bir de ufak boyutlu helikoper "Ingenuity" taşıyorAmerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) "Mars 2020" misyonu kapsamında Kızıl Gezegen'e gönderilen uzay aracı "Perseverance"ın (Azim), bugün Türkiye saati ile 23.38'de Mars'a iniş yapması bekleniyor. Uzmanlar, bir ton ağırlığındaki aracın Jezero isimli kratere inişinin oldukça zorlu geçeceğini belirtiyor. Bilim insanları söz konusu kraterin içinde 3,5 milyar yıl önce bir nehir bulunduğunu ve bu nehrin aynı bölgedeki bir göle aktığını tahmin ediyor.

"Perseverance"ın da söz konusu bölgeye iniş yaptıktan sonra, bu bölgede olası mikrobiyal yaşamın izleri üzerinde uzun yıllar araştırma yapması planlanıyor. Uzay aracının göndereceği verileri değerlendirecek olan kurumlar arasında, Alman Uzay ve Havacılık Dairesi (DLR) de yer alıyor.

KÜÇÜK KEŞİF HELİKOPTERİ

Geçen yıl temmuz ayında dünyadan fırlatılan "Perseverance", iki metre uzunluğunda robotic bir kol, 19 kamera ve iki mikrofonla donatılmış durumda. Araç ayrıca, "Ingenuity" (Yaratıcılık) adı verilen, küçük boyutlu bir de helikopteri Mars‘a taşıyor. Bu helikopter de faaliyete geçmesi durumunda, dünyadan gönderilip farklı bir gezegende uçan ilk hava aracı olacak. Bilim insanları, Mars atmosferinde planlanan "Ingenuity" uçuşunun da, bu gezegendeki atmosfer yoğunluğunun dünyadakinin sadece yüzde biri kadar olması sebebiyle kolay olmayacağını vurguluyor.