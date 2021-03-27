Perseverance'ı Mars Görevinde Neler Bekliyor?

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA’nın 30 Temmuz 2020'de yola çıkan Mars keşif aracı Perseverance, geçtiğimiz haftalarda Kızıl Gezegen'e başarıyla indi. 7 ay süren 480 milyon kilometrelik tarihi yolculuk başarıyla sona erdi. Dünyada milyonlarca kişi de aynı anda canlı yayınla bu tarihi yolculuğun son dakikalarına tanıklık etti. Los Angeles’ta yaşayan NASA Uçuş Sistemleri Mühendisi Andy Kurum, bu misyonun amacını VOA Türkçe’ye anlattı. Kurum, ‘’Görev adı Mars 2020 olan Perseverence aracının ilk ve ana amacı, Mars’ta çok uzun süre önce hayat var mıydı, bunu bulmak. Bunu gerçekleştirmek için kumandalı bir aracın üstüne 7 adet cihaz yerleştirildi. Bu cihazlar sayesinde, Mars’ın panoramik resimleri, Mars’taki sesler, Mars’ın hava şartları, X-ray ve ultraviyole spektrumları ve yüzeyaltı taramaları gerçekleştirilebilecek’’ dedi. Uzay aracının şu an kuru olan ama eskiden göl olduğu tahmin edilen kratere indirildiğini hatırlatan Kurum, ‘’Bunun nedeni de bildiğiniz gibi su hayattır ve kuru da olsa bu kriterin yüzeyinde eskiden kalma su kanıtı bulma ihtimali daha yüksek. Perseverance aracının başka görevleri de var. 2. Görevi mesela, Mars’la ilgili teknoloji gösterimlerinde bulunmak. Mesela Mars’ın atmosferindeki karbonmonoksitten oksijen üretebilir miyiz? Bunun deneyini yapmak, ki ilerde, Mars’a insan gönderirsek oksijenimizi nereden sağlayacağımızı bilelim’’ diye konuştu.

Uzaya yolculuk mümkün mü? Peki Bu tarihi yolculuğun da etkisiyle artık sık sık dile getirilen ‘uzaya yolculuk’ tahmin edilenden daha mı yakın? Andy Kurum’a göre uzaya yolculuk yakın dönemde pek mümkün değil. Eğer ışık hızından daha hızlı gidebilme yolu icat edilirse, ya da öbür galaksilere kısa yol bulunursa, belki insanoğlu birbirini yok etmeden önce bu günleri de görebilir. 2035'e kadar Mars'a astronot göndermeyi hedefleyen Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, bu yolculukta nükleer roket kullanma seçeneğini değerlendiriyor. Bazı uzmanlar, nükleer roket teknolojisinin uzay seyahatlerini mümkün kılarken gelecekte galaksiler arası iş fırsatları yaratacağını belirtirken, NASA Uçuş Sistemleri Mühendisi Andy Kurum, mevcut teknolojiyle bunun mümkün olamayacağını belirtiyor. Metin Akpınar’ın ‘’Deliler’’ tiyatrosundan örnek veren Kurum, ‘’Galaksi Taksi, Araba Yok, diye bir skeci vardı. Bizim galaksiler arası seyahatimiz de buna benzer bir durum. Nükleer roketler mükemmel bir şekilde icat edilse de bize en yakın galaksilere uzaklığımız, binlerce ve milyonlarca ışık yılı olarak ölçülüyor. Yani ışık hızında gitseniz bile, mesafe o kadar büyük ki, binlerce, milyonlarca sene yolculuk etmeniz gerekiyor. Nükleer roket ne kadar mükemmel olsa da böyle süratlere yaklaşamaz. Yaklaşsa bile binlerce sene yolculuk yapmak 60 ile 90 sene yaşayan insanoğlunun zaman kavramının dışında kalıyor’’ ifadelerini kullandı.