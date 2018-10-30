"Persona" filmi tiyatro sahnesine taşınıyor

İSTANBUL (AA) - Tiyatro Öteki Hayatlar, İsveçli yönetmen Ingmar Bergman'ın 100. doğum yılı dolayısıyla "Persona" adlı eserini tiyatroseverlerle buluşturacak.
Başarılı yönetmenin 1966 tarihli filminden uyarlanan oyun, 16-17 Kasım'da Bomontiada Alt'ta sahnelenecek.
Yazar ve dramaturg Hasan Can Utku'nun uyarladığı, Yiğit Tuna'nın sahneye koyduğu eserde, Berrin Dinçer ve Eda Erman rol alıyor.
İki kadın karakter arasındaki kimlik çatışmasını sergileyen oyunun dekor ve ışıklarını Utku Kara ile Hilal Polat, müziklerini ise Deniz Cem Demir yaptı.
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