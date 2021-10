Persona non grata nedir? Persona non grata hakkında merak edilenler…

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası Persona non grata'nın anlamı merak ediliyor. Erdoğan açıklamasında ‘istenmeyen adam’ (Persona non grata) ilan edileceklerine dair mesaj verdi. Peki Persona non grata nedir?

PERSONA NON GRATA NEDİR?

Persona Non Grata'nın anlamın merak ediliyor. Devletler arası ilişkilerde "persona non grata", bir ülkeye girmesi ya da o ülkede kalması ülkenin yerel hükümeti tarafından yasaklanan yabancı bir kişi anlamına gelmekte. Kendisine verilmiş olan siyasi dokunulmazlık hakkı sayesinde tutuklama ve herhangi bir kovuşturmadan korunan yabancı bir diplomata herhangi bir ülkenin uygulayabileceği en ciddi kınama biçimi olarak kabul edilmekte.

PERSONA NON GRATA HAKKINDAKİ BİLGİLER

Persona Non Grata teriminin 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Konvansiyonu'nun 9. maddesinde düzenlendiği bilinmekte.

MADDE 9. 1. Kabul eden Devlet, herhangi bir zaman ve kararının gerekçesini açıklamak zorunluluğunda olmaksızın, gönderen Devlete misyon şefinin veya misyon Diplomatik kadrosunun herhangi bir üyesinin istenmeyen şahıs (persona non grata) olduğunu veya misyon kadrosunun herhangi bir başka üyesinin kabule şayan olmadığım bildirebilir. Bu takdirde, gönderen Devlet, duruma göre, ilgili şahsı geri çağırır veya misyondaki görevine son verir. Bir şahıs kabul eden Devletin ülkesine gelmeden önce de istenmeyen veya kabule şayan olmayan şahıs olarak ilan edilebilir.