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Personel maaşı 6.8 milyon TL'yi hesabına aktarıp, yasa dışı bahis oynamış

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 15:08 | Son Güncelleme

KOCAELİ’de, araç lastikleri üreten bir fabrikada bordro şefi olarak çalışan Y.T.

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’de, araç lastikleri üreten bir fabrikada bordro şefi olarak çalışan Y.T. personelin maaşlarında usulsüz işlem yaparak hesabına 6.8 milyon TL geçirdiği iddiasıyla tutuklanırken, elde ettiği para ile yasa dışı bahis sitelerinde yüksek miktarlarda bahis oynadığı tespit edildi.
Kocaeli’de araç lastikleri üreten bir fabrikada bordro şefi olarak çalışan Y.T. ile üretim kısmında işçi olarak çalışan F.K., T.Ş. ve H.A.’nın, 2013 ile 2017 yılları arasında usulsüz olarak hesaplarına para geçirdiği belirlenerek, 2017 yılının Aralık ayında işlerine son verildi. Fabrika yönetiminin şikâyeti üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi geçen yıl gözaltına alındı. Y.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, F.K., T.Ş. ve H.A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili hazırlanan iddianame Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 4 sanığın yargılanması perşembe günü başlayacak.
Hazırlanan iddianameye göre, fabrikada bordro şefi olarak çalışan Y.T., personelin maaş, maaş avansı, yıllık izin avansı ve acil ihtiyaç avansı gibi ödemelerle ilgili sahte belge düzenledi. Y.T. belgeleri fabrikanın kullandığı sisteme yükledikten sonra finans bölümü, talebe göre aylık olarak bütçe ayırdı ve ödemeler bu şekilde yapıldı. Y.T., fabrikanın kullandığı programa sahte bordro girişi yaparak yapılacak ödemeleri yüksek gösterdi. Ödemeler yapıldıktan sonra geriye kalan bedelleri hem kendisinin hem de belirlediği 3 kişinin hesabına yönlendirdi. Y.T. bu yöntemle kendi banka hesabına usulsüz olarak toplamda 6 milyon 599 bin 938 TL para gönderimi gerçekleştirdi. Y.T. hesaplardaki hareketliliğin dikkat çekmemesi için T.Ş.’nin hesabına 140 bin 749 TL, F.K.'nın hesabına 73 bin 79 TL ve H.A.'nın hesabına ise 27 bin 167 TL gönderdi. 4 şüphelinin fabrika üzerinden edindiği haksız tutarın ise toplam 6 milyon 840 bin 934 TL olduğu belirlendi.
PARALARLA YASA DIŞI BAHİS OYNAMIŞ
Yapılan soruşturmada, Y.T.'nin hesabına aktardığı paralarla yasa dışı bahis sitelerinden yüksek miktarlarda bahis oynadığının tespit edildiği ifadeleri iddianamede yer aldı. Y.T., F.K., T.Ş. ve H.A. 'Hiyerarşik yapı içerisinde olmaksızın söz konusu fiile yönelik eylem birliği içerisinde oldukları, zincirleme banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve zincirleme özel belgede sahtecilik' suçlamasıyla yargılanacak.
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