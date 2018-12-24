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Personel servisi devrildi: 10 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.12.2018 10:43 | Son Güncelleme

BOLU'da, D- 100 yolunda, kamu personelinin taşındığı servis midibüsü, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, D- 100 yolunda, kamu personelinin taşındığı servis midibüsü, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Kazada, 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, D- 100 yolunun Köroğlu rampaları mevkisinde meydana geldi. Bolu'dan Gerede ilçesine giden ve çeşitli kamu kuruluşlarında çalışan personeli taşıyan Şaban Vural yönetimindeki 14 KP 710 plakalı servis midibüsü, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, devrildi. Midibüs sürücüsü Vural, kazadan yara almadan kurtulurken, Merve İhan, Nihat Açıkgöz, Murat Gül, Murat Yöngün, İsmail Yıldız, Zuhal Çınar, Celal Akyüz, Gülten Çaba, Nihat Can Tuncer ve Sündüz Üreten ise yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kısa sürede gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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