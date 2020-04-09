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Personelin koronavirüs olduğunu duyan yolcular denize atladı

DÜNYA HABERLERİ  | 09.04.2020 16:00 | Son Güncelleme

Endonezya'da Maumere şehrine giden feribotun bazı çalışanlarında koronavirüs tespit edilmesinin ardından limana yanaşmasına izin verilmedi.

Personelin koronavirüs olduğunu duyan yolcular denize atladı

Durumun anons edilmesiyle bazı yolcular panikleyerek denize atladı.

Endonezya'da Doğu Nusa Tenggara'dan kalkan bir feribotun bazı çalışanlarında koronavirüs tespit edilmesinin ardından son durağı olan Maumere limanına yanaşmasına izin verilmedi.

255 yolcunun bulunduğu feribotta durumun anons edilmesinin ardından 5 kişi panikleyerek denize atladı.

Yanlarına feribotta bulunan can yeleklerini de alan yolcuların kıyıya yüzmeye çalıştıkları görüldü.

5 yolcunun yara almadan kurtarılmasının ardından feribotun limana yanaşmasına izin verildi.

Tüm yolcuların karantinaya alınmasına karar verilirken, Maumere sağlık ekipleri feribottaki herkese koronavirüs testi yaptı.

Ulaştırma bakanlığı sözcüsü Wisnu Handoko, yolculara sakin olmaları ve sağlık personelleriyle işbirliği yapmaları' çağrısında bulundu.

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