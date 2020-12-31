Pert kayıtlı arabalara ilgi arttı! Ağır hasar kayıtlı araba alınır mı? nelere dikkat edilmeli?

Pert kayıtlı arabalara ilgi fazlasıyla arttı. Bunun en büyük sebebi ise ikinci el pazarında fiyatların fazlasıyla artması. Peki pert araba alınır mı? Ağır hasar kayıtlı araba almak başa bela açar mı? Pert araba alırken nelere dikkat etmek gerek? İşte tüm detaylar..

Pandemi sürecinin başladığı ilk aylarda yoğunluğun yaşandığı ikinci el araba piyasası uzun süredir durgunluğunu koruyor. 2. el otomobil satışlarında pandemi döneminde yüzde 83 azalma gözlemlenirken, oto galericiler eskiden yüzüne bakılmayan ağır hasarlı arabaların bu dönemde rağbet gördüğünü söyledi.

Kocaeli'nde oto galericilik yapan Mesut Şengül, bazı araçların fiyatının iki kat arttığını ifade ederek, "Martta pandemi açıklandığında fiyatlar normaldi. Gümrük kapıları kapanınca, ÖTV eklenip sıfır araç fiyatları artınca ikinci ele de yansıdı. Abartılı rakamlar oldu. Hemen hemen iki katının üzerine çıkan araçlar var. Geçen yıl 100 bin liraya satılan araç, bu sene 200 bin lira oldu. Aracın durumuna, pahalılığına göre biz 5 ile 10 bin arasında geri çektik' dedi.