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Pert kayıtlı arabalara ilgi arttı! Ağır hasar kayıtlı araba alınır mı? nelere dikkat edilmeli?

31.12.2020 09:53 | Son Güncelleme:
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Pert kayıtlı arabalara ilgi arttı! Ağır hasar kayıtlı araba alınır mı? nelere dikkat edilmeli?

Covid-19 sürecinin başladığı günden itibaren sıfır otomobil üretimi neredeyse durma noktasına geldi. Bu doğrultuda ikinci el pazarı fazlasıyla ilgi gördü. Artan ilgi sebebiyle ikinci el fiyatları da tavan yaptı. Araba alacaklar ise bu sefer ağır hasarlı ve pert kayıtlı arabalara yöneldi. Pert kayıtlı arabalara ilgi arttı! Ağır hasar kayıtlı araba alınır mı? nelere dikkat edilmeli?

Pert kayıtlı arabalara ilgi fazlasıyla arttı. Bunun en büyük sebebi ise ikinci el pazarında fiyatların fazlasıyla artması. Peki pert araba alınır mı? Ağır hasar kayıtlı araba almak başa bela açar mı? Pert araba alırken nelere dikkat etmek gerek? İşte tüm detaylar..

Pandemi sürecinin başladığı ilk aylarda yoğunluğun yaşandığı ikinci el araba piyasası uzun süredir durgunluğunu koruyor. 2. el otomobil satışlarında pandemi döneminde yüzde 83 azalma gözlemlenirken, oto galericiler eskiden yüzüne bakılmayan ağır hasarlı arabaların bu dönemde rağbet gördüğünü söyledi.

Kocaeli'nde oto galericilik yapan Mesut Şengül, bazı araçların fiyatının iki kat arttığını ifade ederek, "Martta pandemi açıklandığında fiyatlar normaldi. Gümrük kapıları kapanınca, ÖTV eklenip sıfır araç fiyatları artınca ikinci ele de yansıdı. Abartılı rakamlar oldu. Hemen hemen iki katının üzerine çıkan araçlar var. Geçen yıl 100 bin liraya satılan araç, bu sene 200 bin lira oldu. Aracın durumuna, pahalılığına göre biz 5 ile 10 bin arasında geri çektik' dedi.

PERT KAYITLI ARABALARA İLGİ BÜYÜK

Eskiden ağır hasarlı araçların satılmadığını, artık fiyatlarından dolayı vatandaşların onlara yöneldiğini söyleyen Şengül, “Eskiden ağır hasarlı, pert kayıtlı araçlar satılmıyordu. Şimdi yüzde 50 düşük diye insanlar onları alıyor" diye konuştu.

FİYATLAR YENİ YENİ DENGEYE GELDİ!

Kocaeli'nde 32 senedir oto galericilik yapan Tamer Ertuğ da fiyatların yavaş yavaş aslına dönmeye başladığını belirterek, "Bunlar şişme fiyatlar. İleriki zamanlarda yavaş yavaş düşmeye başladı. Her sabah sosyal ağdaki firmalara baktığımız zaman, fiyatların düştüğünü görüyoruz. Esnaf adet olarak küçüldü. Geçen sene bu zamanlarda 30 arabası olan meslektaşımız 15 arabaya düştü. Şuanda fiyatlar yeni yeni aslına dönmeye başladı. Bir de bu fiyatların düşmesinin sebebi de artık herkes galericilik yapamıyor” şeklinde konuştu.

PERT KAYITLI ARABA ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREK?

Pert kayıtlı araba alırken bir çok dinamiği düşünmek gerekir. Önemli olan aracı almak değil, standart hasarsız bir araca vereceğiniz paradan daha ucuza o modeli mal edebiliyor musunuz? Bunun mantığını kafanızda çok iyi oturtmanız gerekir. Aracı iyi incelemek de gerek. Otomobilde eksik parçaların olmadığına da dikkat etmek gerek.

KAYNAK:İHA

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