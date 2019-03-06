HABER

Peru Amazon ormanlarını askerlerle koruyacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 09:25 | Son Güncelleme

Peru Amazon ormanlarını askerlerle koruyacak

LIMA (AA) - Peru, ülkedeki Amazon yağmur ormanlarını tehdit eden yasa dışı madencilikle mücadele için bölgeyi askerlerle koruma kararı aldı.

Yetkililer, Amazon ormanlarını korumak için askerlerin drone ve uydu görüntüleri kullanacağı 4 askeri üsten ilkinin açılışını Madre de Dios bölgesinde yaptı.

Askeri üslerden her birinde 100 asker, 50 polis ve bir savcının görev yapması bekleniyor.

Kararın, yetkililerin Amazon arazisini ve nehirlerini cıva ile kirletmekle suçlanan binlerce yasa dışı altın madencisini tahliye etmesinden iki hafta sonra alındığı kaydedildi.

- 240 bin futbol sahası büyüklüğünde orman alanı yok oldu

Ormanları korumak için çalışmalar yürüten And Amazonları Gözetleme Projesi (MAAP), geçen yıl şubatta, Amazon ormanlarının Peru'daki bölümünde 143 bin hektar ormanlık alanının tahrip edildiğini açıklamıştı.

Yaklaşık 240 bin futbol sahasına karşılık gelen bu alanın, son 5 yılda Peru'daki Amazon ormanlarında yıllık yok edilen en alan olduğu belirtilmişti.

Peru Çevre Bakanlığına göre, Peru'daki Amazonlarda ormanlık alanların yok edilmesine, nehirlerin de kirlenmesine yol açan yasa dışı altın madenciliği, hayvancılık ve tarım neden oluyor.

Özellikle geniş alanlarda palmiye yağı elde etmek için yapılan tarım faaliyetlerinin ormanlık alanları yok ettiği ifade ediliyor.

Peru'da 2001’den bu yana yaklaşık 2 milyon hektarlık Amazon ormanının yok edildiği biliniyor.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Ek fotoğraflarla//Pendik'te emniyet şeridindeki minibüse arkadan çarptı  Ek fotoğraflarla//Pendik'te emniyet şeridindeki minibüse arkadan çarptı  
Alaşehir modern bir huzur evini hakediyorAlaşehir modern bir huzur evini hakediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amazon Peru

En Çok Okunan Haberler

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Şok suçlama: Ruslar 40 saniyede bir saldırı düzenliyor

Şok suçlama: Ruslar 40 saniyede bir saldırı düzenliyor

Bu görüntü Ankara'da çekildi! Korkunç gece!

Bu görüntü Ankara'da çekildi! Korkunç gece!

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Real Madrid dağıldı! Tarihi yenilgi

Real Madrid dağıldı! Tarihi yenilgi

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları 6 Mart Çarşamba (Mart ayı burç yorumları)

Balık burcundaki Ay, burçları nasıl etkiliyor?

Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: 2’si ağır 20 yaralı

Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı! Yaralılar var

İzmir'de fabrika yangını! Büyük zarar

İzmir'de fabrika yangını! Büyük zarar

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Alkollü sürücü reflüje daldı!

Alkollü sürücü reflüje daldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.