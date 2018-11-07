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Peru'da bir lama, taksiye binerken görüldü

İLGİNÇ HABERLER  | 07.11.2018 10:39 | Son Güncelleme

Peru'nun turistlik yerlerinden Cuzco'da, turistlerin kamerasına ilginç anlar takıldı. Sevimli bir lama taksiye binmek için önce sıraya girdi sonra arka koltuğa bindi.

İnka Uygarlığı'na da başkentlik yapmış, 3416 metre yükseklikte bulunan ve turistlerin gözdesi haline gelen Cuzco şehrinde taksiye binen lamayı gören turistler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Görüntülerdeki lamanın taksinin arka tarafına binmek için sırasını beklediği görülüyor. Peru, öfkelendiğinde tükürmesiyle bilinen ama oldukça sevimli hayvanlar olan lamaların anavatanı olarak biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Peru lama Taksi

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