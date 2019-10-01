Peru'da Devlet Başkanı parlamentoyu, parlamento da Devlet Başkanı'nı feshetti

Güney Amerika ülkesi Peru'da Kongre'nin hükümetin çağrılarına rağmen şeffaflık tartışmalarına neden olan bir süreçle Anayasa Mahkemesi'ne yeni üye belirlemesinin ardından ülkede iki devlet başkanının ortaya çıktığı büyük bir siyasi kriz başladı.

ÖNCE DEVLET BAŞKANI KONGRE'Yİ DAĞITTI



Çoğunluğu muhaliflerin elindeki Kongre'de parlamenterler, hükümetin tüm uyarılarına rağmen durdurmadıkları sürecin ve genel kurulda yaşanan büyük tartışmaların ardından Kongre Başkanı Pedro Olaechea'nın kuzeni Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea'yı Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçti.

Böyle bir durumun yaşanması halinde Kongre'yi feshedeceğini daha önce açıklayan Devlet Başkanı Vizcarra ise beklendiği gibi Kongre'yi "dağıttı" ve erken seçim çağrısında bulundu.

Vizcarra, kararını duyurduğu ulusa sesleniş konuşmasında, hükümetin Anayasa Mahkemesi üyelerinin belirlenmesi için sunduğu güvenoyu tekliflerinin Kongre'de kabul edilmediğini hatırlattı.

Başbakan Salvador del Solar'ın Kongre'de oturuma katılmasının engellenmeye çalışıldığını ve hileli bir oylama yapıldığını da anımsatan Vizcarra, "Kongre'yi dağıtma ve erken seçim sürecini başlatma kararı aldım." dedi.