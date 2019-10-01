HABER

Peru'da Devlet Başkanı parlamentoyu, parlamento da Devlet Başkanı'nı feshetti

DÜNYA HABERLERİ  | 01.10.2019 07:43 | Son Güncelleme

Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra, çoğunluğu muhaliflerin elindeki yasama organı Kongre'yi feshetti. Kongre ise Vizcarra'yı geçici olarak görevden aldı ve yerine Devlet Başkan Yardımcısı Mercedes Araoz'u atadı.

Peru'da Devlet Başkanı parlamentoyu, parlamento da Devlet Başkanı'nı feshetti

Güney Amerika ülkesi Peru'da Kongre'nin hükümetin çağrılarına rağmen şeffaflık tartışmalarına neden olan bir süreçle Anayasa Mahkemesi'ne yeni üye belirlemesinin ardından ülkede iki devlet başkanının ortaya çıktığı büyük bir siyasi kriz başladı.

ÖNCE DEVLET BAŞKANI KONGRE'Yİ DAĞITTI

Çoğunluğu muhaliflerin elindeki Kongre'de parlamenterler, hükümetin tüm uyarılarına rağmen durdurmadıkları sürecin ve genel kurulda yaşanan büyük tartışmaların ardından Kongre Başkanı Pedro Olaechea'nın kuzeni Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea'yı Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçti.

Böyle bir durumun yaşanması halinde Kongre'yi feshedeceğini daha önce açıklayan Devlet Başkanı Vizcarra ise beklendiği gibi Kongre'yi "dağıttı" ve erken seçim çağrısında bulundu.

Vizcarra, kararını duyurduğu ulusa sesleniş konuşmasında, hükümetin Anayasa Mahkemesi üyelerinin belirlenmesi için sunduğu güvenoyu tekliflerinin Kongre'de kabul edilmediğini hatırlattı.

Başbakan Salvador del Solar'ın Kongre'de oturuma katılmasının engellenmeye çalışıldığını ve hileli bir oylama yapıldığını da anımsatan Vizcarra, "Kongre'yi dağıtma ve erken seçim sürecini başlatma kararı aldım." dedi.

Her zaman anayasaya derinden bağlı ve Peru için mücadele etmeye hazır olduğunu vurgulayan Vizcarra, "Peru halkı, şu an bir tarih yazıyoruz ve bu anı gelecek nesiller hatırlayacaktır. Umarım hatırladıkları zaman bu mücadelenin ağırlığını ve bugün birkaç kötünün ülkemize ne kadar zarar verdiğini anlarlar." değerlendirmesinde bulundu.

SONRA KONGRE DEVLET BAŞKANINI GÖREVDEN ALDI

Muhalif parlamenterler ise Vizcarra'nın aldığı ve bugün yayımlanması beklenen dağıtma kararının ardından devam ettirdikleri oturumda Vizcarra'nın geçici azledilmesine karar verdi.

Kararın ardından "Geçici Devlet Başkanı" olarak atanan ve Kongre’de yemin eden Devlet Başkan Yardımcı Mercedes Araoz, "Ben sorumluluk sahibi mücadeleci bir kadınım ve zorluklar ne kadar büyük olursa olsun mücadeleden kaçmam." dedi.

Kaynak: AA

ARMOL, TSK envanterine girmeye hak kazandı ARMOL, TSK envanterine girmeye hak kazandı
Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!
Gündemi sarsan iddia! O da katıldı!Gündemi sarsan iddia! O da katıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Peru Martín Vizcarra

En Çok Okunan Haberler

Kritik açıklama: Her an savaş çıkabilir

Kritik açıklama: Her an savaş çıkabilir

Falcao'ya müthiş teklif! Geri mi dönüyor?

Falcao'ya müthiş teklif! Geri mi dönüyor?

Rusya'dan ABD'nin hamlesi sonrası sert açıklama!

Rusya'dan ABD'nin hamlesi sonrası sert açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı!

Elektriğe yüzde 14.90 zam!

Elektriğe yüzde 14.90 zam!

'Yüzlerce askeri rehin aldık' demişlerdi! Görüntüleri yayınladılar

'Yüzlerce askeri rehin aldık' demişlerdi! Görüntüleri yayınladılar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Greta Thunberg neden Türkiye’yi BM’ye şikayet etti?

Greta Thunberg neden Türkiye’yi BM’ye şikayet etti?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump kürsüden İran'a resti çekti

Trump kürsüden İran'a resti çekti

Trump'tan büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu

Trump'tan büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yunanistan 2020 sonuna kadar '10 bin mülteciyi Türkiye'ye geri gönderecek'

Yunanistan'dan flaş Türkiye kararı!

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

Gündemi sarsan iddia! Trump ve Zelenskiy görüşmesine Pompeo da katıldı!

Gündemi sarsan iddia! O da katıldı!

Rusya'dan ABD'nin yaptırım kararına çok sert tepki: Cevapsız kalmayacak

Rusya'dan ABD'nin hamlesi sonrası sert açıklama!

Avustralya’da askeri kargo uçağı, gökdelenlerin arasında uçtu

Yürekleri ağza getirdi! Gökdelenlerin arasına daldı

Husiler, esir aldıklarını iddia ettikleri askerlerin görüntülerini yayınladı

'Yüzlerce askeri rehin aldık' demişlerdi! Görüntüleri yayınladılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.