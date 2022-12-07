Peru'da OHAL ilan edildi! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi, halk sokaklara döküldü

Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo’nun Cumhuriyet Meclisi’ni feshetmesinin ardından ülkede olağanüstü hal ilan edilerek sokağa çıkma yasağı getirildi.

PERU KARIŞTI

Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo, devlet televizyonundan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Peru Cumhuriyet Meclisi’ni feshederek olağanüstü hal ilan ettiğini açıkladı. Ülkede yerel saatle 22.00’den itibaren sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyuran Başkan Castillo durumu “Hukukun üstünlüğünü tesis etmeyi amaçlayan bir olağanüstü hal hükümeti kurma kararı aldık” sözleriyle ifade etti. Castillo’nun bu açıklamasının ardından Peru muhalefeti bunun açıkça bir darbe olduğunu belirterek, karara karşı çıkarken ülkedeki bazı devlet yetkilileri ve uzmanlar da muhalefete destek verdi.

11 BAKAN İSTİFA ETTİ

Castillo’nun meclisi feshetmesinin ardından hükümetten de art arda istifa haberleri gelmeye başladı. Çalışma Bakanı Alejandro Salas, Ekonomi ve Maliye Bakanı Kurt Burneo, Adalet ve İnsan Hakları Bakanı Felix Chero, Dışişleri Bakanı Cesar Landa, Kadın ve Savunmasız Nüfus Bakanı Heidi Juarez, Çevre Bakanı Wilbert Rozas, Kültür Bakanı Silvana Robles, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Richard Tineo, Dış Ticaret ve Turizm Bakanı Roberto Sanchez Palomino, Konut, İnşaat ve Temizlik Bakanı Cesar Paniagua, Eğitim Bakanı Rosendo Serna istifa eden bakanlar arasında bulunuyor.

HALK SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Ülkede yüzlerce kişi, meclisin feshedilmesinin ardından ellerinde bayraklarla ve dövizlerle sokağa çıktı. Protesto düzenleyenler arasında, Castillo’nun destekçileri ve karara karşı çıkanlar bulunuyor. Öte yandan Cumhuriyet Meclisi’nde milletvekilleri bugün üçüncü kez Başkan Castillo’nun görevden alınması konusunu görüşmeyi planlıyordu. Castillo’nun açıklaması mecliste kendisini görevden almak üzere yapılacak oylamadan birkaç saat önce gerçekleşti.

GÖREVDEN ALINMASINI OYLADILAR

Perulu milletvekilleri Cumhuriyet Kongresi’nin feshedilmesi kararına uymayarak yaptıkları oylamayla Devlet Başkanı Pedro Castillo’nun görevden alınmasını 101 oyla onayladı.



