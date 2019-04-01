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Korkunç olay: Otobüsteki 20 kişi cayır cayır yandı

DÜNYA HABERLERİ  | 01.04.2019 10:42 | Son Güncelleme

Peru'nun başkenti Lima yakınlarında bir otobüste çıkan yangında 20 kişi hayatını kaybetti.

Korkunç olay: Otobüsteki 20 kişi cayır cayır yandı

İtfaiye departmanı sözcüsü Lewis Mejia, yerel N televizyon kanalına yaptığı açıklamada, otobüsün, genellikle gelir düzeyi düşük kişilerin daha ucuz otobüslere bindiği yolüstü, gayriresmi bir durakta durduğu sırada alev aldığını belirtti.

Küle dönen otobüste 20 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Mejia, ölenlerden çoğunun otobüsün ikinci katındaki yolcular olduğunu bildirdi.

Otobüsün, kuzey yönünde bir şehre hareket etmekte olan şehirler arası bir otobüs olduğu ve araçta yangın söndürme tüplerinin bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Peru OTOBÜS yangın

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