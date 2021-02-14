HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Peru'da Sağlık Bakanı istifa etti

Peru'da Sağlık Bakanı istifa etti

14.02.2021 07:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Peru'da Sağlık Bakanı istifa etti

Peru'da Sağlık Bakanı Pilar Mazzetti, eski Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın ülkeye Kovid-19 aşıları gelmeden önce aşı yaptırdığının ortaya çıkması üzerine görevi bıraktı.

Peru basınında yer alan haberlere göre, Vizcarra'nın Kovid-19 aşısının ülkeye ulaşmasından aylar önce Ekim 2020'de aşılandığı haberleri üzerine kongrenin tepkisini çeken Mazzetti, Devlet Başkanı Francisco Sagasti'ye istifasını sundu.

Sagasti konuya ilişkin açıklamasında, Mazzetti'ye salgına karşı mücadelesinden ötürü teşekkür ettiğini belirterek, "Dün gece istifasını sundu. Onunla konuştum ve durum değerlendirmesi yaptık. Medyada ve kongrede çıkan tartışmalar nedeniyle bitkin olduğunu anladım. Kendisine yapılan muamele kötü ve haksız." ifadelerini kullandı.

Çinli ilaç şirketi Sinopharm'ın Kovid-19'a karşı geliştirdiği 300 bin doz aşının ilk sevkiyatı, 8 Şubat'ta Peru'nun başkenti Lima'daki Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı'na ulaşmıştı.

Peru'da bugüne kadar 1 milyon 227 bin 205 kişi Kovid-19'a yakalandı, 43 bin 491 kişi yaşamını yitirdi.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDemet Akalın koronavirüse yakalandıDemet Akalın koronavirüse yakalandı
Trump’ın azil soruşturmasında önemli gelişmeTrump’ın azil soruşturmasında önemli gelişme
76 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 76?76 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 76?

En Çok Okunan Haberler

Trump’ın azil soruşturmasında önemli gelişme

Trump’ın azil soruşturmasında önemli gelişme

Eşinin cansız bedenini evde bırakıp oğlunun yanına gitti! Samsun'da dehşet

Eşinin cansız bedenini evde bırakıp oğlunun yanına gitti! Samsun'da dehşet

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i paylaşımıyla olay oldu! 'Aman Hüsnü Çoban görmesin'

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i paylaşımıyla olay oldu! 'Aman Hüsnü Çoban görmesin'

İkinci el piyasasında düşüş sürüyor! İşte son durum

İkinci el piyasasında düşüş sürüyor! İşte son durum

Kahreden haberi Bakan Akar duyurdu! 13 sivil şehit edildi

Kahreden haberi Bakan Akar duyurdu! 13 sivil şehit edildi

Bakan Koca paylaştı: Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz var

Bakan Koca paylaştı: Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz var

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

12 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

12 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dikkat! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Dikkat! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Görüntüleri olay olmuştu! 'Tacizci Hoca' hakkında flaş karar

Görüntüleri olay olmuştu! 'Tacizci Hoca' hakkında flaş karar

Genç kadın güpegündüz trafikte dehşeti yaşadı

Genç kadın güpegündüz trafikte dehşeti yaşadı

Diğer Haberler

Japonya’daki 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası 100'den fazla kişi yaralandı

7.3'lük deprem sonrası onlarca yaralı

ABD Hava Kuvvetleri, motor sıkıntısı yüzünden F-35'lerin hava gösterilerini kısıtlayacak

İtiraf gibi F-35 açıklaması! ABD Savunma Bakanlığı bilgilendirildi

Trump’ın azil soruşturmasında önemli gelişme! Aklandı

Trump’ın azil soruşturmasında önemli gelişme

KKTC'de sokağa çıkma yasağı 22 Şubat’a kadar uzatıldı

KKTC'de sokağa çıkma yasağı süresi uzatıldı

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 311 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da son 24 saatte 311 can kaybı

Güney Kıbrıs'ta halk sokağa döküldü

Güney Kıbrıs'ta halk sokağa döküldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.