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Peru Devlet Başkanı Vizcarra görevden alındı, sokaklar karıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 12:52 | Son Güncelleme

Peru’da Parlamento, Devlet Başkanı Martin Vizcarra’yı yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevden aldı.

Peru’da Parlamento, Devlet Başkanı Martin Vizcarra’yı yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevden aldı. Vizcarra’nın görevden alınmasının ardından sokaklar karıştı.
Peru parlamentosu, yolsuzluk iddialarıyla suçlanan Devlet Başkanı Martn Vizcarra’yı dün gerçekleştirdikleri toplantıda görevden aldı. 180 temsilcili parlamentoda dün gerçekleştirilen oylamada, görevden azledilme için Anayasa’nın gerektirdiği karar yeter sayısı (87) aşıldı. Oylama sonucunda; 105 oyla Vizcarra’nın Devlet Başkanlığı görevinden azledilmesi onaylandı. Parlamentonun sosyal medya yapılan açıklamada; oylamada 105 evet, 19 hayır ve 4 çekimser oy kullanıldığı belirtildi.
Vizcarra, görevinden azledilmesinin ardından canlı yayına çıkarak konuşma yaprak, parlamento kararını engellemek için yasal işlem başlatacağı iddialarına rağmen Devlet Başkanlığını bırakmaya karar verdiğini söyledi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmediğinin altını çizen Vizcarra, “Demokratik kanaatlerim doğrultusunda, parlamento kararına katılmamama rağmen Hükümet Sarayı’ndan ayrılıyorum. Şimdi tatile çıkıyorum” sözleriyle veda etti.
Peru sokakları karıştı
Vizcarra’nın görevden alınmasının ardından Peru sokakları karıştı. Vizcarra’ya destek olmak isteyen binlerce kişi ülkenin değişik şehirlerinde, “Tatile Çıkma Başkan” ve “Darbeye Hayır” sloganlarıyla gösteriler düzenledi. Polisle göstericiler arasında tansiyon yükseldi.
Öte yandan Vizcarra’nın görevden alınması yönünde oy kullanan parlamento üyelerinden Ricardo Burga, canlı yayında röportaj verdiği sırada yumruklu saldırıya uğradı.
Savcılık, Vizcarra hakkında daha önce de dava açmıştı
Vizcarra’ya yöneltilen ilk suçlama Eylül ayında gerçekleşmiş, yolsuzluk ve kalıcı ahlaki yetersizlik iddialarıyla hakkında dava açılmıştı. Savcılık, Moquegu Valisi olduğu dönemde Lava Jato davasıyla bağlantılı bir inşaat şirketinden 2.3 milyon sol (657 bin dolar) aldığı iddiasıyla Vizcarra’ya karşı ikinci kez suçlamada bulundu.
Savcılığın, Vizcarra hakkında davası açmasının ardından parlamento geçen hafta oylama kararı aldı.
Peru’da bir önceki Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski de görevden alınması için başlatılan süreç nedeniyle istifa etmişti.
Vizcarra’nın görevini Peru Yasama Meclisi Başkanı Merino devraldı
Peru’da yeni Devlet Başkanının ve parlamento üyelerinin seçimi, 11 Nisan 2021’de gerçekleştirileceği için Vizcarra görevini, Yasama Meclisi Başkanı Manuel Merino’ya devretti. Peru Parlamento, bugün öğleden sonra düzenlenecek tören ile devlet başkanlığı görevini Merino’ya verecek.

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