Peru Devlet Başkanından başsavcıya suçlama

LIMA (AA) - Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra, Oberdecht ülkenin en üst düzey politikacılarından bazılarının da adlarının geçtiği yolsuzluk soruşturmasını yürüten savcıları görevden alan Başsavcı Pedro Chavarry'yi Peru'nun çıkarlarına zarar vermekle suçladı.

Peru'nun başkenti Lima'da binlerce kişi Brezilyalı inşaat şirketi Odebrecht etrafında gelişen rüşvet skandalını soruşturan savcıların görevden alınmasını protesto etti.

Başkentte ellerindeki dev Peru bayrağıyla görevden alınan savcıların adlarını haykıran göstericiler, "Halk sizi destekliyor." sloganı attı.

Devlet Başkanı Martin Vizcarra, yaptığı açıklamada, savcıların görevden alınmasının yolsuzluk soruşturmasını tehlikeye atabileceği uyarısında bulundu.

Başsavcı Pedro Chavarry'nin ofisinde acil durum ilan etmek için Kongre'ye çağrıda bulunacağını belirten Vizcarra, "Başsavcı, Peru'nun çıkarlarına derin zararlar veriyor ve vatandaşlar arasında infiale neden oluyor." dedi.

Kamu Bakanlığında da acil durum ilan edilmesi için bugün Kongre'ye yasa tasarısı sunacağı ifadesini kullanan Vizcarra'nın bu adımla Chavarry'nin görevden alınmasının yolunu açmayı planladığı yorumları yapıldı.