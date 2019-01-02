HABER

Peru Devlet Başkanından başsavcıya suçlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 12:33 | Son Güncelleme

Peru'da binlerce kişi yolsuzluk soruşturmasını yürüten savcıların görevden alınmasını protesto ediyor - Devlet Başkanı Martin Vizcarra, Başsavcı Pedro Chavarry'yi ülke çıkarlarına zarar vermek ve toplumda infiale yol açmakla suçladı

LIMA (AA) - Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra, Oberdecht ülkenin en üst düzey politikacılarından bazılarının da adlarının geçtiği yolsuzluk soruşturmasını yürüten savcıları görevden alan Başsavcı Pedro Chavarry'yi Peru'nun çıkarlarına zarar vermekle suçladı.

Peru'nun başkenti Lima'da binlerce kişi Brezilyalı inşaat şirketi Odebrecht etrafında gelişen rüşvet skandalını soruşturan savcıların görevden alınmasını protesto etti.

Başkentte ellerindeki dev Peru bayrağıyla görevden alınan savcıların adlarını haykıran göstericiler, "Halk sizi destekliyor." sloganı attı.

Devlet Başkanı Martin Vizcarra, yaptığı açıklamada, savcıların görevden alınmasının yolsuzluk soruşturmasını tehlikeye atabileceği uyarısında bulundu.

Başsavcı Pedro Chavarry'nin ofisinde acil durum ilan etmek için Kongre'ye çağrıda bulunacağını belirten Vizcarra, "Başsavcı, Peru'nun çıkarlarına derin zararlar veriyor ve vatandaşlar arasında infiale neden oluyor." dedi.

Kamu Bakanlığında da acil durum ilan edilmesi için bugün Kongre'ye yasa tasarısı sunacağı ifadesini kullanan Vizcarra'nın bu adımla Chavarry'nin görevden alınmasının yolunu açmayı planladığı yorumları yapıldı.

Peru'da son yıllarda Brezilyalı inşaat şirketi Oberdecht etrafında gelişen rüşvet skandalı nedeniyle çok sayıda üst düzey yetkili yolsuzlukla suçlanmıştı. Ülkenin hayattaki 4 eski devlet başkanının tamamı skandal kapsamında soruşturulmuştu.

Eski Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski, martta kendi özel danışmanlık firmasıyla Oberdecht arasındaki ilişkilerin ortaya çıkmasının ardından istifa etmişti.

Kuczynski'nin rakibi, eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori'nin kızı Keiko Fujimori de 2011 ve 2016'da devlet başkanlığı için yürüttüğü seçim kampanyalarında Oberdecht için kara para akladığı gerekçesiyle soruşturmaya uğramıştı.

Başsavcı Pedro Chavarry, Oberdecht soruşturmasını yürüten savcılar Jose Perez and Rafael Vela'nın Peru Başsavcılığının otoritesine saygı duymadıkları gerekçesiyle görevinden alındığını duyurmuştu.

Burası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktıBurası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktı
Şalıyla sokak köpeğinin üzerini örttüŞalıyla sokak köpeğinin üzerini örttü
Çığ nedeniyle kapanan Hakkari- Şırnak karayolunda çalışmalar sürüyor(2)Çığ nedeniyle kapanan Hakkari- Şırnak karayolunda çalışmalar sürüyor(2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Odebrecht Peru yolsuzluk davası

En Çok Okunan Haberler

Ülke şokta! Kadın, çocuk ayırt etmeden kurşun yağdırdılar!

Ülke şokta! Kadın, çocuk ayırt etmeden kurşun yağdırdılar!

Sevgilisine sinirlenen genç kızın intikamı acı oldu!

Sevgilisine sinirlenen genç kızın intikamı acı oldu!

Osmangazi Köprüsü’ne büyük zam!

Osmangazi Köprüsü’ne büyük zam!

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Yerel seçim öncesi ortalığı karıştıracak YSK kararı!

Yerel seçim öncesi ortalığı karıştıracak YSK kararı!

AK Parti Ankara'da büyük değişiklik!

AK Parti Ankara'da büyük değişiklik!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan A Tall Man (Uzun Adam) klibi sosyal medyayı salladı!

Erdoğan A Tall Man (Uzun Adam) klibi sosyal medyayı salladı!

Lüks araçlar kaderine terk edildi

Lüks araçlar kaderine terk edildi

Annene söylerim deyip komşunun kızını istismar etti! Sapığa mahkemede ceza yağdı

Annene söylerim deyip komşunun kızını istismar etti!

Samsun'da tehlikeli yolculuk! Bunun için 45 TL ödüyorlar

Tehlikeli yolculuk! Her seferde 45 TL ödüyorlar

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden bazı araçların geçişi serbest!

FSM'den bazı araçların geçişi artık serbest!

15 Temmuz'da 'Karargah içinde siviller şehit edilmedi' yalanını ortaya çıkaran görüntü

Alçak yalanı ortaya çıkaran görüntü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.