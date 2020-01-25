Peru erken seçimle sandık başına gidiyor

Peru halkı yarın, Kongre’nin yeni üyelerini seçmek için erken seçimle sandık başına gidecek.

Peru halkı yarın, gergin ve kutuplaşmış bir ortamda Kongre’nin yeni üyelerini seçmek üzere sandık başına gidecek. Peru Devlet Başkanı Martn Vizcarra, yasama ve yürütme arasındaki anlaşmazlıktan sonra Kongre’yi feshetme kararı almış, Anayasa Mahkemesi de Başkan’ı destekleyerek erken seçim kararının yasal olduğuna karar vermişti.

Yapılacak olan erken seçimde 22 siyasi parti, Kongre’nin 130 sandalyesi için mücadele edecek. Temmuz 2016’da başlayan Kongre döneminin Temmuz 2021’de sona erecek olması nedeniyle, yeni yasa koyucular sadece 1,5 yıl görevde kalacak. Oy vermekle yükümlü seçmenler 18 ila 70 yaş arasındayken, 70 yaş üzeri ise isteğe bağlı olarak sandığa gidecek. Oy verme işlemi sabah 08:00’de başlayacak olup aksam 16:00’da sona erecek.

24.8 milyon kişi sandık başına gidecek

Nüfusu 32.4 milyon olan Peru’da 24.8 milyon seçmen bulunuyor. Ulusal Seçim Süreçleri Ofisi’ne (ONPE) göre yurt dışında yaşayan 974 bin Perulu da seçimler için oy kullanabilecek. Yapılan değerlendirmelere göre ise hiçbir parti yarın yapılacak seçimlerde oyların yüzde 9’una ulaşması beklenmiyor, çünkü Peruluların yalnızca yüzde 26,7’si oylarının kendilerini yönetmek üzere bir adayın seçilmesine yardımcı olacağına inanıyor.