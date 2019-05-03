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Peru eski devlet başkanı sedyeyle ev hapsine gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 16:38 | Son Güncelleme

Peru Eski Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski, sedyeyle çıkarıldığı hastaneden cezasını çekmek üzere eve gönderildi.Peru Eski Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski, 3 yıl hapis cezasını çekeceği başkent Lima’daki evine ulaştı.

Peru Eski Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski, sedyeyle çıkarıldığı hastaneden cezasını çekmek üzere eve gönderildi.
Peru Eski Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski, 3 yıl hapis cezasını çekeceği başkent Lima’daki evine ulaştı. 80 yaşındaki Kuczynski, Brezilyalı inşaat şirketi Odebrecht’ten rüşvet aldığını iddiasıyla yapılan soruşturma kapsamında aldığı hapis cezasını sağlığı nedeniyle 36 boyunca evinde çekecek. 80 yaşındaki Perulu Eski Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski, Lima’da iki haftadır müşahede altında tutulduğu hastaneden ayrıldı. Aldığı 3 yıllık hapis cezasını çekmek için evine sedyeyle gönderildi. 2016 ila 2018 yılları arasında Peru’yu yöneten eski devlet başkanı, 17 Nisan’da kaldırıldığı hastanede kalp rahatsızlıklarından dolayı 10 gün yoğun bakımda kaldı.
Kuczynski’nin sedye ile çıkarılıp, ambulansla evine gönderilmesi ise dikkat çekti. Klinikten yapılan bir açıklamada, hastanede kaldığı süre içinde ani ölüm riski bulunan Kuczynski’ye kalp pili takıldı.
36 ay hapis cezası alan Kuczynski’nin cezası sağlık ekibinin önerisiyle ev hapsine çevrilmişti.

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