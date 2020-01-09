HABER
  4. Peru'da iki McDonald's çalışanı elektrik çarpması sonucu öldü, tüm şubeler yas için 2 gün kapatıldı

Peru'da iki McDonald's çalışanı elektrik çarpması sonucu öldü, tüm şubeler yas için 2 gün kapatıldı

09.01.2020 05:04 | Son Güncelleme

Peru'daki tüm McDonald's şubeleri, Pazar gecesi başkent Lima'da iki çalışanın elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle iki günlüğüne kapatıldı.

Peru'da iki McDonald's çalışanı elektrik çarpması sonucu öldü, tüm şubeler yas için 2 gün kapatıldı

Peru'daki tüm McDonald's şubeleri, Pazar gecesi başkent Lima'da iki çalışanın elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle iki günlüğüne kapatıldı.

New York Times'ın haberine göre 19 yaşındaki Alexandra Porras Inga, elektrik kaçağı olduğu belirtilen makineden içecek doldururken öldü.

18 yaşındaki Gabriel Campos Zapata da onu kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti.

Polis yetkilileri, başkent Lima'da Pueblo Libre semtindeki şubeye ambulans çağrıldığını ancak çalışanların kurtarılamadığını söyledi.

Soruşturma başlatıldı

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Ülkedeki McDonald's şubelerini işleten Arcos Dorados adlı şirket, iki günlük yas ilan etti ve soruşturmada yetkililerle tam iş birliği yapılacağını açıkladı.

Suçlu bulunması halinde şirketin 56 bin 288 dolar para cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

İki çalışanın büyük üzüntü yaratan ölümü, ülkedeki çalışma koşullarıyla ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Birçok genç sosyal medyada kötü ve tehlikeli çalışma koşullarına dair mesajlar paylaştı.

PARTNER Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş! Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş!
Binlerce hastaya yeni bir böbrek kazandıran Nobel ödüllü ekonomistBinlerce hastaya yeni bir böbrek kazandıran Nobel ödüllü ekonomist
Tutuklu bulunan yüz nakilli Recep Sert, hastaneye kaldırıldıTutuklu bulunan yüz nakilli Recep Sert, hastaneye kaldırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlçeyi ayağa kaldıran iğrenç olay!

İlçeyi ayağa kaldıran iğrenç olay!

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Trump: Saldırıda hiçbir ABD'li zarar görmemiştir

Trump: Saldırıda hiçbir ABD'li zarar görmemiştir

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Tiryakiler bu sorunun yanıtını arıyor: Tadı mı değişti?

Tiryakiler bu sorunun yanıtını arıyor: Tadı mı değişti?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Isırgan otunun faydaları nelerdir? Isırgan otu neye iyi gelir?

Isırgan otunun faydaları nelerdir? Isırgan otu neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kanser cinsel yolla bulaşır mı? Kanser tedavisi cinsel ilişkiye engel mi?

Kanser cinsel yolla bulaşır mı?

Güney Kore'de korkutan hastalık: Yeni bir zatürre türü olabilir

Doktorlar bile ne olduğunu anlayamadı! Hemen karantinaya alındı

Parkinson hastalığı nedir? Parkinson belirtileri nelerdir? Parkinson tedavisinde beyin pili etkili mi?

Dikkat! Ellerinizdeki titremeler artmaya başladıysa...

Taş hastalığı nedir? Taş hastalığı belirtileri nelerdir?

Kaburgalarınızın altında şiddetli bir ağrı hissediyorsanız...

İdrar kaçırma ameliyatı kesin çözüm mü?

İdrar kaçırma ameliyatı kesin çözüm mü?

Prostat kanseri tanısı nasıl konulur? Prostat kanseri tanısında mr füzyon biyopsi yöntemi

Erkekler dikkat! Erken tanı hayati önem taşıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.