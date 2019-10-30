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Peru'da Meclisin feshedilmesi ve seçim süreci

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 04:49 | Son Güncelleme

Anayasa Mahkemesi, Devlet Başkanı Vizcarra tarafından feshedilen Kongrenin Başkanı Olaechea'nın feshin iptali için yaptığı başvuruyu inceleme kararı aldı

BOGOTA (AA) - Peru Anayasa Mahkemesi, Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın Kongreyi feshetmesi kararının iptali için yapılan başvuruyu incelemeyi kabul etti.

Yasama organı Kongre'nin Anayasa Mahkemesine üye seçiminde ortaya çıkan anlaşmazlıklardan sonra Vizcarra tarafından feshedildiği Peru'da, yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçimler için süreç işlerken, muhalifler de Vizcarra karşısında hamle yapmayı sürdürüyor.

Ülke basınındaki haberlere göre Anayasa Mahkemesi, feshedilen Kongrenin Başkanı Pedro Olaechea tarafından yapılan "feshin iptali" başvurusunu inceleme kararı aldı.

Mahkemenin 5'e karşı 2 oyla aldığı kararla iptale ilişkin başvuruyu kısa sürede sonuca bağlaması bekleniyor.

Olaechea'nın başvurusunun kabulü için oy veren yargıçlardan Carlos Ramos yerel basına yaptığı açıklamada kararın Peruluları endişelendirmemesi gerektiğini ve seçim sürecinin bu karardan etkilenmeyeceğini savundu.

Kongrenin dağıtıldığı Peru'da 26 Ocak'ta parlamento seçimlerinin düzenlenmesi kararı alınmıştı.

- Peru'da ne oldu?

Peru Devlet Başkanı Vizcarra, eylül ayının son haftasında yaptığı konuşmada, hükümetin Anayasa Mahkemesinin üyelerinin belirlenme sürecini değiştirmek için sunduğu teklifi kabul etmesi için Kongreye çağrıda bulunmuş, aksi durumda Kongreyi dağıtacağını söylemişti.

Yolsuzluk suçlamasıyla hapis yatan muhalif lider Keiko Fujimori taraftarı milletvekillerinin çoğunlukta olduğu Kongre ise 30 Eylül'de hükümetin sunduğu bu teklifi oylamak yerine Kongre Başkanı Pedro Olaechea'nın kuzeni Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea'yı Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçmişti.

Hükümete göre "oldukça tartışmalı geçen ve şeffaflığından şüphe edilen" oylama sonrası Vizcarra, Kongrenin daha önce iki güvenoyunu reddettiğini de hatırlatarak yasama organını dağıtma ve ülkeyi 26 Ocak 2020'de seçime götürme kararı almış, Vizcara taraftarları, kararı desteklemek için ülkenin birçok kentinde sokağa çıkmış ve başkent Lima'daki Kongre çevresinde toplanmıştı.

Kongre ise fesih kararına rağmen oturumuna devam ederek Devlet Başkanı Vizcarra'yı geçici olarak görevden aldığını duyurmuş, Devlet Başkan Yardımcısı Mercedes Araoz'u "Geçici Devlet Başkanı" olarak atamıştı.

Araoz bu unvanla yemin etse de sonrasında hiçbir bürokratik, sivil ya da uluslararası destek bulamayıp istifa ettiğini açıklamıştı.

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Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra Peru'da meclisin feshedilmesi ve seçim süreci

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