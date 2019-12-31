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  4. Peru’da sağanak yağışlar sele neden oldu

Peru’da sağanak yağışlar sele neden oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 31.12.2019 13:03 | Son Güncelleme

Peru’da sağanak yağış sonrası sel meydana geldi.

Peru, (DHA)- Peru’da sağanak yağış sonrası sel meydana geldi. Meydana gelen selde birçok evi su bastı, tarım arazileri zarar gördü.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Peru Ulusal Meteoroloji ve Hidroloji Ofisi (SENAMHI), sağanak yağış uyarısı yaparak, yağışın ülkenin birçok bölgesinde yılbaşına kadar devam edeceğini açıkladı. Şiddetli yağışlar Piura ve Cajamarca gibi bölgelerde sele neden oldu. Piura bölgesinde yetkililer önlem olarak birçok polis istasyonunda ilk müdahale ekiplerinin oluşturulduğunu ve ekiplerin müdahaleye hazır olduğunu belirti.

Öte yandan şiddetli yağıştan en çok etkilenen bölgelerden biri olan Cajamarca’da ise meydana gelen selde birçok evi su bastı, tarım arazileri zarar gördü ve birçok hayvan da telef oldu. Ayrıca, Cajamarca bölgesinde bazı yerleşim alanlarında toprak kayması meydana geldiği de belirtildi.

Ülkede sağanak yağışlar sonrası meydana gelen selin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan görüntülerde, sular altında kalan sokaklarda araçların sürüklendiği, bölge sakinlerinin sel sularında sürüklenen eşyalarını almaya çalıştığı, hastane ve evleri su bastığı görüldü.

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