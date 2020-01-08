HABER
  4. Peru'da sel: 28 ölü

Peru'da sel: 28 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 22:30 | Son Güncelleme

Peru'da sel: 28 ölü

Güney Amerika ülkesi Peru'da şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Peru basınında çıkan haberlere göre, Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü (INDECI) yaptığı açıklamada, şiddetli yağışın bazı eyaletlerde neden olduğu sellerde 28 kişinin yaşamını yitirdiği, 16 kişinin yaralandığı belirtildi.

INDECI Başkanı Jorge Chavez, selden dolayı birçok tarım arazisinin de zarar gördüğünü kaydetti.

Seller nedeniyle 1347 evin zarar gördüğünü aktaran Chavez, "Sellerden dolayı 52 ev yıkılırken, 240 ev kullanılamaz hale geldi. Ayrıca bazı bölgelerdeki 14 köprü yıkılırken, 245 hayvan da telef oldu." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İçini gören şaşkına döndü! İşte otomobil devinin yeni aracı İçini gören şaşkına döndü! İşte otomobil devinin yeni aracı
‘Dünden bugüne Bosna-Hersek ve Aliya İzzetbegoviç’ Sempozyumu’nun sonuçları kitap haline geldi‘Dünden bugüne Bosna-Hersek ve Aliya İzzetbegoviç’ Sempozyumu’nun sonuçları kitap haline geldi
Amasya'da AVM'de yangın! Ölü ve yaralılar varAmasya'da AVM'de yangın! Ölü ve yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
16 yaralı 28 ölü Peru'da sel

En Çok Okunan Haberler

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

NATO'dan İran açıklaması

NATO'dan İran açıklaması

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

Trump: Saldırıda hiçbir ABD'li zarar görmemiştir

Trump: Saldırıda hiçbir ABD'li zarar görmemiştir

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi açıklaması: İzin vermeyeceğiz

Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi açıklaması: İzin vermeyeceğiz

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Peş peşe açıklamalar

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Peş peşe açıklamalar

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arzu Ertan cinayetinde 'pes' dedirten savunma! 'Ayağım takıldı!'

Arzu Ertan cinayetinde 'pes' dedirten savunma!

8 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

8 Ocak 2020 Şans Topu çekiliş sonucu sorgula! Büyük ikramiye bir kişinin oldu

Şans Topu'nda büyük ikramiye bir kişinin oldu

Adana’da köpek vahşeti! Dayısını parçalanmış halde buldu

Korkunç olay! Parçalanmış halde buldu

Amasya'da alışveriş merkezinde yangın: 2 ölü, 4 yaralı

Amasya'da AVM'de yangın! Ölü ve yaralılar var

Eskişehir'de intihar girişiminde bulunan kişiyi kaymakam ikna etti

Bir türlü inmedi! Kaymakam ikna etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.