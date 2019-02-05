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Peru’da uçak kazası: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 13:02 | Son Güncelleme

Güney Amerika ülkesi Peru’nun başkenti Lima’da dün bir uçağın şehir merkezinde bir caddeye acil iniş yapması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Peru Hava Kuvvetlerine ait bir uçak başkent Lima’nın merkezindeki bir caddede kaldırım kenarında park halinde olan bir arabanın üzerine acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Güney Amerika ülkesi Peru’nun başkenti Lima’da dün bir uçağın şehir merkezinde bir caddeye acil iniş yapması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Peru Hava Kuvvetlerine ait bir uçak başkent Lima’nın merkezindeki bir caddede kaldırım kenarında park halinde olan bir arabanın üzerine acil iniş yapmak zorunda kaldı. Uçağın sert bir şekilde caddeye acil iniş yapmasıyla meydana gelen kazada pilot ve yardımcı pilotun hafif yaralarla kurtulduğu ve uçağın eğitim uçuşu gerçekleştirdiği bildirildi.

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