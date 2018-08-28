Peru'daki Venezuelalı 100 göçmen ülkesine ücretsiz dönüyor

LIMA (AA) - Peru'daki 100 Venezuelalı göçmen, Venezuela hükümetinin ülkeye uçakla ücretsiz dönüş teklifini kabul etti.
Ülkelerindeki ekonomik krizden kaçarak Peru'ya sığınan 100 göçmen, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından başlatılan ve özellikle genç iş gücünü ülkeye geri kazandırmayı hedefleyen girişim kapsamında havayolu şirketi Conviasa ile başkent Caracas'a ödeme yapmadan dönüyor.
Peru hükümeti, son zamanlarda, ülkeye giriş şartlarını zorlaştırarak sınıra ulaşan tüm Venezuelalılardan pasaport göstermesini istemeye başladı.
Peru'da, çoğu bu yıl içinde göçen 400 binden fazla Venezuelalı bulunuyor.
Kolombiya, Ekvador, Peru ve Brezilya'dan göçmenlik bürosu yetkililerinin, bu hafta Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bir araya gelerek Venezuelalı göçmenler konusunu ele alması bekleniyor.
- 4 milyon kişi ülkesini terk etti
Çok sayıda Venezuelalı, ülkelerindeki ekonomik kriz, gıda kıtlığı ve nakit para sıkıntısı nedeniyle komşu ülkelere akın ediyor.
Sivil toplum kuruluşlarının verilerine göre, Venezuela'da hızla artan enflasyon, gıda ve ilaç eksikliği yüzünden her geçen gün daha fazla kişi ülkesini terk ediyor.
Bu durum, bütün Latin Amerika'yı alarm durumuna geçiren toplu göçlere sebep oluyor. Son yıllarda yaklaşık 4 milyon Venezuelalının ülkesini terk ettiği ifade ediliyor.
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